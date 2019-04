Multan con dos millones de dólares a empresa que construye hotel en Cusco

Una inmobiliaria que construye un hotel en el centro histórico del Cusco, al sureste de Perú, recibió una multa de 2,2 millones de dólares por dañar muros incas que pertenecen al patrimonio cultural de la Nación, además de pedir su demolición, según informó este viernes el ministerio de Cultura de Perú.

La sanción corresponde a la destrucción de cuatro muros incas, por la cual se ha impuesto una multa de 4,2 millones de soles, y por el exceso del volumen de la edificación, que he merecido una sanción de 3,3 millones de soles, lo cual suma 7,5 millones de soles (2,2 millones de dólares).

Las multas son el resultado de los procedimientos administrativos sancionatorios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco contra la Inmobiliaria R&G SAC por el incumplimiento de la norma sobre conservación del patrimonio cultural durante la construcción de un hotel en el Centro Histórico del Cusco, explicó el ministerio en una nota de prensa.

El hotel Four Points by Sheraton es un edificio de siete alturas en una zona de la ciudad donde el resto de edificios tradicionales no pasa de dos pisos, que ya había recibido una multa del ministerio por 1,4 millones de dólares por dañar el patrimonio.

Sin embargo, la sanción fue anulada en enero pasado por presuntas irregularidades en su tramitación y se abrió un nuevo proceso sancionador.

La ministra de Cultura, Ulla Holmquist, declaró que "si como sociedad valoramos nuestro patrimonio, como sector tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de las normas que buscan conservar y proteger dicho patrimonio".

La convivencia con el legado cultural debe permitir su adecuado uso social y sostenibilidad, agregó Holmquist.

A raíz de este caso, el comité peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) advirtió, en febrero pasado, que la antigua capital del Imperio de los Incas podía perder su calificación de patrimonio de la humanidad por la ampliación del hotel que rompe el perfil y estilo arquitectónico de la urbe.

El Icomos, entidad especializada asesora de la Unesco en temas de patrimonio mundial, solicitó demoler cinco de los siete pisos del hotel de la cadena Sheraton.

"En caso de no procederse con la demolición, Cusco será inscrito en la lista de patrimonio mundial en peligro y, si en esas condiciones no se toman las medidas correctivas, la consecuencia natural sería su retiro de la lista de patrimonio mundial", señaló el Icomos.

El casco antiguo de Cusco, ubicado en el sur de los Andes peruanos a 3.400 metros sobre el nivel del mar, fue declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1983.