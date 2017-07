Multan a mujer que negó hospedaje de Airbnb por tema racial

Una mujer que ofrecía hospedaje por Airbnb y que canceló una reservación para luego responderle a su huésped que "una palabra lo dice todo. Asiática" accedió a pagar una multa de 5.000 dólares y acudir a un curso universitario sobre estudios asiático-estadounidenses, indicaron funcionarios del Departamento de Trabajo Justo y Vivienda de California el jueves.

La huésped Dyne Suh había reservado la casa como parte de un viaje con su prometido y amigos para esquiar en Big Bear durante el mes de febrero. Cuando se hallaba cerca de la vivienda, Suh envió un mensaje de texto a la anfitriona, Tami Barker, por medio de la aplicación de Airbnb, pero la mujer canceló la reservación luego de una disputa por huéspedes extras.

Barker dijo a Suh en una serie de mensajes que ella no le rentaría su casa ni aunque fuera la última persona en la Tierra.

"Una palabra lo dice todo. Asiática", escribió en uno de sus mensajes.

Cuando Suh le señaló a Barker que presentaría su queja a Airbnb, Barker escribió, "es por eso que tenemos a Trump... No permitiré que ningún extranjero le diga qué hacer a este país".

Suh, que publicó un emotivo video sobre el incidente en YouTube, comentó que había acordado pagar 250 dólares por noche para rentar la casa y luego le preguntó a Barker si otros dos amigos también se podían hospedar, a lo que Barker accedió. Suh envió a Barker imágenes de los mensajes de texto en los que ella misma había aceptado a los huéspedes adicionales, pero Barker canceló la reservación.

Como parte del acuerdo con las autoridades estatales, Barker deberá disculparse personalmente ante Suh y realizar servicio a la comunidad en una organización de derechos civiles.

A través de un comunicado publicado en Facebook, Suh se dijo satisfecha que el acuerdo incluyera que Barker tomara un curso de estudios asiático-estadounidenses y esperaba que el resultado aliente a otros a reportar actos de discriminación.

DFEH reaches creative agreement with former Airbnb host in bias case https://t.co/Ku5zaW0e5x https://t.co/P1JYLHDWSt