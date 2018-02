La NRA y Florida se topan con rechazo violento tras tiroteo

La National Rifle Association y ahora el estado de Florida se toparon con un creciente rechazo violento luego de que varias compañías cortaron lazos con la industria armamentista después de la masacre escolar más reciente y los estudiantes sobrevivientes pidieron boicotear el turismo en su estado natal hasta que se promulguen medidas de control de armas.

Las últimas compañías en cortar lazos con la NRA fueron Delta y United Airlines, la primera y tercera compañías aéreas más grandes de Estados Unidos por ingresos, respectivamente.

Después del mortífero tiroteo en una escuela secundaria de Florida a principios de este mes, ambas aerolíneas dijeron el sábado que ya no ofrecerán descuento en sus tarifas a los miembros de la NRA cuando asistan a sus reuniones anuales. Ambas le pidieron a la organización estadounidense que defiende los derechos de compra y tenencia de armas que elimine cualquier referencia a sus compañías del sitio web de la NRA.

Un número creciente de grandes empresas han anunciado que están cortando o reduciendo sus lazos con la NRA. La empresa de coches de alquiler Hertz ya no ofrecerá descuentos a los miembros de la NRA y el First National Bank of Omaha dijo que no renovará una tarjeta de crédito de marca compartida que tiene con la NRA.

Los anuncios se produjeron a medida que circulaban solicitudes en línea dirigidas a las empresas que ofrecen descuentos a los miembros de la NRA en sus sitios web. El hashtag BoycottNRA era tendencia en Twitter en Estados Unidos.

El estado de Florida también se enfrentaba a un boicot y un rechazo violento. Un adolescente sobreviviente del tiroteo en la escuela de Florida sugirió en Twitter el sábado por la mañana que los turistas se abstengan de visitar el estado durante las vacaciones de primavera. Obtuvo una respuesta inmediata en las redes sociales.

"Hagamos un trato", tuiteó David Hogg, estudiante de la secundaria Marjory Stoneman Douglas y quien ha desempeñado un papel importante en el movimiento neveragain (nunca más). "No vengas a Florida para las vacaciones de Semana Santa a menos que se apruebe una legislación sobre armas".

Los miembros de la NRA tienen acceso a ofertas especiales de empresas asociadas en su sitio web, que van desde seguros de vida hasta clubes de vinos. La compañía de seguros MetLife Inc. suspendió el viernes su programa de descuentos con la NRA. La empresa de alquiler de coches Hertz y Symantec Corp., la empresa de software que fabrica la tecnología Norton Antivirus, hicieron lo mismo.

"Hemos notificado a la NRA que estamos terminando el programa de descuento de coches de alquiler de la NRA con Hertz", dijo la compañía en un tuit el viernes.