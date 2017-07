Nueva York lanza plan para reducir población de ratas

La ciudad de Nueva York anunció el miércoles un plan para reducir la enorme población de ratas, con una inversión de 32 millones de dólares y la participación de numerosas agencias.

El alcalde Bill de Blasio dijo que el plan apuntará al Grand Concourse del Bronx, el Barrio Chino, el East Village y el Lower East Side (sureste) de Manhattan, así como las zonas Bushwick y Bedford-Stuyvesant areas de Brooklyn.

Para septiembre comenzará la instalación de compactadores solares con aperturas a prueba de ratas y el reemplazo de canastos para residuos de alambre con cubos de acero.

El plan incluye la instalación de pisos de cemento en los sótanos de viviendas públicas.

Un proyecto de ley regularía los horarios para dejar basura en las aceras y aumentaría las multas para los infractores.

En febrero se registró la muerte de una persona y grave enfermedad de otras dos en un barrio del Bronx debido a un trastorno raro transmitido por las ratas.

Rats pose a major health threat to New Yorkers. That’s why we’re focusing on reducing their populations around the city with new strategies. pic.twitter.com/74AusdSPz3