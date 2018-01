Nestle vende negocio de golosinas en EEUU a Ferrero

La empresa suiza de alimentos y bebidas Nestle venderá su negocio de golosinas en Estados Unidos a la italiana Ferrero por unos 2.800 millones de dólares en efectivo, anunciaron las firmas el martes.

Ferrero se hará cargo de las famosas marcas de chocolate Butterfinger y Crunch, así como de las golosinas Nerds, SweeTarts y FunDip.

Después de revisar su portafolio el verano pasado, Nestle dio indicios de que podría vender su negocio en Estados Unidos con la idea de concentrarse en áreas de mayor crecimiento como el cuidado de mascotas, café y nutrición infantil.

En septiembre, Nestle anunció la compra de una parte mayoritaria en Blue Bottle Coffee, una empresa de café refinado. Otras marcas de Nestle incluyen Purina, Gerber y Stouffer's.

La empresa con sede en Suiza dijo que su negocio estadounidense de caramelos representa un 3% de su división de ventas en Estados Unidos.

Se prevé que el acuerdo quede cerrado al final del primer trimestre.

We’re excited to share that Ferrero will be a strong home for iconic brands like Butterfinger, 100Grand, Gobstopper, SweeTarts, and others as we continue to bring you more foods you love, from plant-based proteins to amazing coffees and so much more: https://t.co/BuvI9n1WwR