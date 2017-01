Nigeria bombardea por error un campo de refugiados

Un bombardero de la fuerza aérea nigeriana en misión contra los extremistas de Boko Haram bombardeó por error un campo de refugiados el martes y mató a más de 100 personas, dijo un funcionario del estado de Borno.

El funcionario, que ayudaba a coordinar la evacuación de los heridos, habló The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa.

El comandante militar, mayor Lucky Irabor, confirmó el bombardeo accidental en Rann, cerca de la frontera con Camerún. Dijo que entre los heridos había dos soldados y colaboradores nigerianos de Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Se cree que es la primera vez que las fuerzas armadas nigerianas reconocen semejante error. En el pasado se han denunciado muertes de civiles en los bombardeos casi diarios en el noreste del país.

Irabor dijo que ordenó la misión al tener información, incluidas las coordenadas geográficas, de una concentración de insurgentes de Boko Haram. Aún no se podía determinar si se cometió un error táctico, añadió.

El oficial, comandante regional de operaciones de contrainsurgencia en el noreste, dijo que la fuerza aérea no atacaría deliberadamente a civiles, pero que habrá una investigación.

Algunas de las casi 300 niñas secuestradas por Boko Haram en 2014 y liberadas el año pasado dijeron que tres de sus compañeras murieron en los bombardeos, de acuerdo con sus padres.