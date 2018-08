FBI: Niña china desaparecida en aeropuerto de EEUU está con sus padres

La niña china de 12 años que desapareció del aeropuerto nacional de Washington, desencadenando una intensa búsqueda policial, fue hallada sana y salva el viernes en Nueva York con sus padres, dijeron las autoridades.

JinJing Ma "fue ubicada el viernes en el barrio de Queens de Nueva York, a salvo y en custodia de sus padres", dijo la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington en un comunicado.

La policía del estado de Virginia, donde se encuentra el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), había activado una alerta AMBER para dar con el paradero de JinJing Ma, que estaba de viaje por Estados Unidos con un grupo de turistas.

La alerta AMBER, una sigla en inglés que significa radiodifusión de respuesta de emergencia por desaparición en Estados Unidos, es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos.

El jefe de policía de la Autoridad de Aeropuertos de Washington, David Huchler, había dicho más temprano que la niña había recibido su pasaporte antes de hacer el check-in el jueves y se excusó del grupo para ir al baño.

Según lo registrado por las cámaras de vigilancia del aeropuerto, "se encontró luego con una mujer asiática (...) parece haberse cambiado algo de ropa, y se fue de la terminal" en una camioneta SUV Infiniti blanca con matrícula de Nueva York, indicó.

Ello generó temor de que hubiera sido secuestrada. También se manejaba la posibilidad de que hubiera un pedido de asilo para reunir a Ma con sus padres.

El FBI confirmó que la niña estaba con sus padres, pero declinó dar más detalles del caso argumentando que aún estaba abierto.

We are pleased to share that Jinjing Ma has been found and is safe. Additional details below. Thank you to all the law enforcement officials who worked tirelessly to locate her. pic.twitter.com/84JPZqJ5Ni