635x357 Niños de cueva en Tailandia no tenían comida y sobrevivieron con agua de lluvia. Foto/AFP.

Los doce niños y su entrenador de fútbol que estuvieron más de dos semanas atrapados en una cueva en Tailandia explicaron este miércoles que sobrevivieron bebiendo agua de lluvia durante los nueve primeros días, tras intentar sin éxito buscar una salida.

"Bebimos el agua que caía de las rocas", explicó Pornchai Khamluan, de 15 años, explicando que no tenían nada para comer. "Intentamos cavar, pensando que no podíamos esperar a las autoridades", pero no sirvió de nada, dijo por su parte Ekkapol Chantawong, el entrenador de 25 años, el único adulto del grupo.