635x357 Nominado a embajador de EEUU para Rusia declara en el Senado. MATTHEW LEE (Associated Press)

El segundo funcionario más importante del Departamento de Estado norteamericano respondía el miércoles las preguntas de los senadores, quienes demandaban saber por qué él no sabía más sobre la diplomacia extraoficial del gobierno de Donald Trump con Ucrania y el despido de la embajadora en Kiev, asuntos que ahora son el corazón de la investigación hacia un probable juicio político a Trump.

El subsecretario de Estado John Sullivan, nombrado por Trump como nuevo embajador en Rusia, dijo a los senadores en su audiencia de confirmación que él no conocía de ningún intento del presidente u otro funcionario para presionar a Ucrania para que iniciara una investigación de corrupción contra el hijo de Joe Biden, Hunter.

Dijo que él sabía que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, había encabezado una campaña para destituir a la embajadora Marie Yovanovitch, pero que no conocía los detalles, entre ellos el por qué lo estaba haciendo.

"Mi conocimiento en la primavera y el verano de este año sobre cualquier involucramiento con el señor Giuliani era en conexión con una campaña contra nuestra embajadora en Ucrania”, dijo Sullivan.

A finales de marzo, el subsecretario tuvo la tarea de informarle a Yovanovitch que iba a ser expulsada de su puesto. Dijo que el secretario de Estado Mike Pompeo le dijo solamente que el presidente había perdido la confianza en Yovanovitch. Añadió que no se le dieron otras explicaciones y que le dijo a Yovanovitch que no creía que ella había hecho nada que mereciera ser despedida.

Sullivan dijo que había revisado el paquete de información negativa sobre Yovanovitch que le fue entregado al Departamento por “alguien en la Casa Blanca” luego de que él y Pompeo inquirieron sobre las quejas en contra de ella. Sullivan dijo que él concluyó que no contenía nada que ameritara una acción correctiva contra ella.

"No me dio bases para actuar contra nuestra embajadora, pero yo no estaba al tanto de lo que pudiera estar sucediendo tras bambalinas y por cautela pedí que el paquete de materiales... fuera examinado por el inspector general y por el Departamento de Justicia”, le dijo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

A una pregunta de por qué no se opuso a la destitución de Yovanovitch y de por qué no habló públicamente a su favor, Sullivan dijo que los embajadores sirven a discreción del presidente y que pueden ser despedidos sin una causa evidente para todos.