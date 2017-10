Nuevo embajador EEUU llega a Rusia en punto más bajo relaciones bilaterales

El nuevo embajador de EEUU en Rusia, Jon Huntsman, llegó hoy a Moscú para asumir el cargo en el punto más bajo de las relaciones bilaterales desde el fin de la Guerra Fría en 1991.

Huntsman, de 57 años, acudirá hoy a la sede de la Cancillería a reunirse con el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, según informaron fuentes oficiales rusas.

Presentará sus cartas credenciales al presidente ruso, Vladímir Putin, mañana, martes, en una ceremonia oficial en el Kremlin junto a los embajadores de países como España, Argentina y México.

La candidatura de Huntsman -que sustituye en el cargo a John Tefft, que dirigió la legación diplomática norteamericana desde noviembre de 2014- fue aprobada a finales de septiembre por el Senado norteamericano.

Los senadores estadounidenses aprobaron por unanimidad el nombramiento del antiguo gobernador de Utah (2005-2009) y candidato presidencial en 2012, que había sido nominado por el presidente Donald Trump.

Huntsman, que anteriormente fue embajador en China (2009-2011), aseguró durante su intervención ante el Senado de que no había "ninguna duda" de que el Kremlin interfirió en las elecciones de 2016.

"No hay duda de que el Gobierno ruso intervino en las elecciones de Estados Unidos el año pasado", apuntó entonces Huntsman, al añadir que "Moscú sigue inmiscuyéndose en los procesos democráticos" de otros amigos y aliados de Washington.

Antes de dejar el cargo, su antecesor reconoció en un artículo que las relaciones ruso-estadounidenses se encuentran "en su punto más bajo".

"El pueblo americano quiere que las potencias nucleares más poderosas en el mundo tengan unas mejores relaciones", dijo y agregó que, al mismo tiempo, los norteamericanos están "indignados" porque el Kremlin no asuma su "responsabilidad" por interferir en las elecciones presidenciales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó a finales de julio la expulsión de 755 trabajadores de embajadas y consulados de EEUU en Rusia en respuesta a la última andanada de sanciones impuestas por la Casa Blanca.

Honored and humbled to serve our great country as U.S. Ambassador to Russia. Looking forward to joining America's Embassy team in Moscow.