OEA sesionará este martes pese a reclamo de Caracas

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá este martes para analizar la situación en Venezuela pese a que el país caribeño había solicitado que suspenda la sesión alegando que se cometieron acontecimientos "graves" e "irregulares".

El embajador beliceño Patrick Andrews, quien ejerce la presidencia rotativa del Consejo Permanente, dijo el lunes a The Associated Press que no recibió una solicitud formal para cancelar la sesión.

"La reunión sigue en pie", dijo el diplomático al final de una audiencia convocada por Caracas. Sin embargo, la embajadora venezolana alterna ante la OEA, Carmen Velásquez, dijo a la AP que su delegación solicitó formalmente la víspera la suspensión de la reunión del martes, alegando que "insiste en abordar el tema de Venezuela sin consentimiento debido del Estado venezolano".

La canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo a periodistas al término de la reunión: "hemos activado todos los mecanismos para buscar la suspensión pero no hemos recibido respuesta formal".

"El Estado venezolano actuará con la severidad que esta grave e irregular violación de los principios que rigen la organización amerita, en caso de continuar el curso de la referida sesión", reza el petitorio de Caracas.

Durante su alocución de una hora, Rodríguez lanzó diversos insultos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien estaba sentado justo al lado y permaneció inexpresivo. Almagro no se pronunció.

Un total de 14 de los Estados miembros de la OEA llamaron a Venezuela la semana pasada a liberar a los presos políticos, convocar a elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dijeron que la suspensión de esa nación del organismo debería ser la última opción.

Rodríguez adelantó que su gobierno solicitará próximamente varias sesiones de la OEA, incluyendo una para evaluar si la actuación de Almagro como secretario general se apega a la imparcialidad que establecen los reglamentos de organismo.

Al rechazar el reciente documento del secretario sobre Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, señalado de estar controlado por el oficialismo, exhortó el lunes al gobierno a ejercer acciones locales e internacionales para garantizar el "respeto de la constitución" y considerar la propuesta de remoción de Almagro por su reiterada "agresión" hacia el país y sus instituciones.

El magistrado Maikel Moreno, presidente del máximo tribunal, dijo que instarán a los poderes judiciales de los 34 países miembros de la OEA a que ratifiquen el "propósito de independencia" de los sistemas de justicia del continente.

Maduro rechazó el sábado la convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y consideró a la reunión violatoria de la normas de la organización y del derecho internacional por realizarse sin la anuencia del gobierno venezolano. El mandatario hizo el pronunciamiento tras una conversación telefónica que sostuvo el viernes con sus pares de México y Panamá.