La OMS declara el ébola "emergencia" sanitaria mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el miércoles el brote de ébola en República Democrática del Congo "emergencia de salud pública de interés internacional", una denominación poco común que sólo se utiliza para las epidemias más graves.

"Es hora de que el mundo tome nota", dijo en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aceptó el consejo de su junta asesora de invocar las disposiciones de emergencia sólo utilizadas por el organismo de salud de la ONU en cuatro ocasiones anteriormente.

BREAKING NEWS: The #Ebola outbreak in #DRC constitutes a public health emergency of international concern, citing concerning geographical expansion of the virus: WHO Director-General, @DrTedros following the IHR Emergency Committee’s recommendation #alert