La ONU lanza una campaña para limpiar el plástico de los océanos

La ONU lanzó hoy una campaña global dirigida a gobiernos, empresas y consumidores para reducir los residuos de plástico en los océanos, donde cada año se tiran unas ocho toneladas de este material.

"Clean Seas" ("Limpiar los mares") se llama la campaña presentada en el marco de la Cumbre Mundial de los Océanos que tiene lugar hasta mañana en Nusa Dua, en la isla indonesia de Bali, señaló la ONU en un comunicado.

Entre otras medidas, la organización multilateral sugiere a los gobiernos que apliquen políticas para reducir el plástico, que las empresas reduzcan el empaquetado con este material y que los consumidores cambien sus hábitos.

Para el año 2020, la campaña se propone que se eliminen por completo las mayores fuentes de plástico en el mar: los microplásticos en los cosméticos y los envases de usar y tirar.

"Ya es la hora de que abordemos el problema del plástico que plagan nuestros océanos. La contaminación de plástico está apareciendo en las playas de Indonesia, posándose en el fondo marino del Polo Norte y ascendiendo en la cadena alimentaria hasta nuestras mesas", dijo Erik Solheim, jefe de ONU Medio Ambiente.

Nueve países ya se han unido a la campaña, como Indonesia, que se ha comprometido a reducir en un 70 por ciento el plástico que tira al mar en 2015; Uruguay, que impondrá un impuesto a las bolsas de plástico, y Costa Rica, que mejorará la gestión de residuos y la educación para reducir el uso de bolsas.

La compañía Dell por su parte usará plástico reciclado recogido cerca de Haiti que utilizará para fabricar productos informáticos.

Según la ONU, el plástico supone el 80 por ciento de la basura en los océanos y causa daños por valor de 8.000 millones de dólares (7.580 millones de euros) en el ecosistema marino.

Al ritmo que aumentan los residuos como botellas, bolsas o vasos de plástico, para 2050 habrá más plástico que peces en peso en el mar y el 99 por ciento de las aves marinas habrá consumido restos de este material.

Watch: @LewisPugh urges the public to take ACTION to stop plastic pollution from entering our oceans. https://t.co/oCYBAyQ94w #CleanSeas pic.twitter.com/omVV5YjiVW