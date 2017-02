ONU y gobierno declaran hambruna en parte de Sudán del Sur

Más de 100.000 personas en dos condados de Sudán del Sur sufren hambruna y se teme que la situación pueda extenderse a un millón de sudaneses más que están al borde de la inanición, dijeron el lunes el gobierno de Sudán del Sur y tres agencias de Naciones Unidas, lo que pone de manifiesto el sufrimiento humano causado por los tres años de guerra civil.

A pesar de la situación, funcionarios de la ONU dijeron que el gobierno del presidente Salva Kiir está bloqueando la llegada de ayuda a algunas zonas en esta nación del África oriental.

"Nuestros principales temores se han materializado", dijo Serge Tissot, jefe de la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Sudán del Sur. Agregó que la guerra ha afectado a este país que alguna vez gozó de fertilidad y ahora los civiles dependen de "cualquier planta que puedan encontrar y pescan lo que pueden".

El reporte advierte que unas 5,5 millones de personas, equivalente a casi la mitad de la población, podrían enfrentar carencias severas de alimento y el riesgo de muerte en los próximos meses. Agrega que casi tres cuartas partes de todas las viviendas en el país padecen de alimentación inadecuada.

Si la ayuda alimenticia no llega urgentemente a los niños, "muchos de ellos morirán", alertó Jeremy Hopkins, jefe de la UNICEF en Sudán del Sur. Más de 250.000 niños están severamente desnutridos, dijo Hopkins, lo que significa que están en riesgo de muerte.

Esta no es la primera vez que Sudán del Sur padece hambruna. Cuando buscó independizarse de Sudán en 1998, el territorio sufrió hambre debido a la guerra civil. Se calcula que entre 70.000 y varios cientos de miles de personas murieron durante esa hambruna, pero la declaración del lunes es únicamente atribuida a Sudán del Sur, mientras que un funcionario de la ONU culpó a los políticos del país por la crisis humanitaria.

"Esta hambruna es provocada por el hombre", lamentó Joyce Luma, jefe del Programa Mundial de Alimentación en Sudán del Sur.

Es posible que la guerra civil haya causado un declive más drástico en seguridad alimentaria en el estado de Ecuatoria Central, de acuerdo con el reporte. Considerado tradicionalmente como la cuna alimenticia de la nación, Ecuatoria Central se ha visto castigada por batallas y asesinatos étnicos que comenzaron en julio de 2016 y han desplazado más de medio millón de personas e interrumpido la producción agrícola. Como resultado, más de una tercera parte de la población ahora enfrenta crisis o emergencias por hambre, de acuerdo con el reporte.

