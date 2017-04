La ONU solo ha obtenido el 9 % de lo que pide para ayudar a refugiados sirios

Naciones Unidas solo ha obtenido el 9 % de los 4.630 millones de dólares solicitados para ayudar a los cinco millones de refugiados sirios que sobreviven en los países limítrofes.

Así lo denunció hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un comunicado conjunto distribuido hoy al tiempo que comienza en Bruselas una conferencia para impulsar la ayuda a los refugiados sirios.

Más de cinco millones de refugiados viven en Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Turquía y "muchos otros" en la Unión Europea (UE), específica el texto.

La comunidad internacional había prometido que los ayudaría pero, las dos agencias de la ONU, que hablan en nombre de 240 organizaciones y de los países de acogida, alertan que esto no ha sucedido y muestran su "extrema preocupación" por los bajos niveles de fondos obtenidos.

"Sin más fondos, áreas esenciales de asistencia deberán eliminarse. La comida y las transferencias de dinero deberán cortarse, lo que pondrá en peligro la estabilidad y la seguridad en la región", alerta la nota.

Además, recuerdan que si no hay fuentes de ingresos ni ayuda directa, las familias de refugiados no tendrán más remedio que sacar a sus hijos de la escuela para que les ayuden a buscar cómo sobrevivir, lo que hará aumentar la ya extraordinaria cifra de medio millón de niños sirios que no obtienen ningún tipo de educación formal.

"La situación comienza a ser desesperada", advirtió el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

La conferencia internacional sobre el futuro de Siria estará copresidida por la UE, la ONU, Alemania, Kuwait, Noruega, Catar y el Reino Unido, tendrá lugar hoy y mañana en la capital europea.