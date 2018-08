Obama anuncia apoyo a candidatos demócratas para comicios legislativos

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) anunció hoy su primera lista de apoyo a candidatos demócratas que concurrirán en las elecciones legislativas del próximo noviembre, con el objetivo de aupar sus aspiraciones en unos comicios clave para el Partido Demócrata.

"Hoy me enorgullece respaldar una variedad tan amplia e impresionante de candidatos demócratas: líderes tan diversos, patrióticos y de gran corazón como el Estados Unidos al que representan", indicó Obama desde su cuenta de Twitter.

"Estoy seguro de que, juntos, fortalecerán este país que amamos mediante la restauración de oportunidades, la reparación de nuestras alianzas y nuestra posición en el mundo, y la defensa de nuestro compromiso fundamental con la justicia, la equidad, la responsabilidad y el estado de derecho. Pero primero, necesitan nuestros votos", aseguró.

Obama mostró así su respaldo a siete aspirantes a la Cámara de Representantes por California, al candidato a gobernador por ese estado, Gavin Newsom, y a la postulante a vicegobernadora, Eleni Kounalakis.

Por Colorado, el exmandatario respaldó a un puñado de aspirantes a la legislatura estatal, al de la fiscalía general del Estado, Phil Weiser, y a Jared Polis, a la gobernación, entre otros.

También destaca en su lista Steacy Abrams, candidata a la gobernación de Georgia, un rostro joven que podría convertirse en la primera mujer de color en ser gobernadora de ese estado.

En un comunicado paralelo, la oficina de Obama resaltó que el expresidente cree que los "desafíos a largo plazo se pueden abordar mejor" cuando toda la sociedad toma "un papel más activo" en la democracia.

"Es por eso que está dedicando sus esfuerzos posteriores a la Presidencia a identificar y elevar a la próxima generación de líderes. Al emitir esta primera ronda de respaldos, el presidente Obama espera ayudar a los líderes demócratas actuales y aspirantes a establecerse, construir sus perfiles y dirigir sus comunidades", agregó la nota.

Además de esos aspirantes en California, Colorado y Georgia; también expresó su soporte a otros candidatos de Nueva Jersey, Nueva York, Illinois, Iowa, Maine, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas.

Los estadounidenses están llamados a las urnas el próximo 5 de noviembre para renovar los 435 escaños de la Cámara Baja y un tercio del centenar de senadores, así como más de una treintena de gobernaciones y numerosas legislaturas estatales.

Se trata de unas elecciones clave para los demócratas, quienes aspiran a arrebatar a los republicanos al menos una de las dos cámaras del Legislativo federal, ahora en manos conservadoras, tras la estrepitosa derrota de Hillary Clinton ante Donald Trump en los comicios presidenciales de 2016.

