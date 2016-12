Los Obama recuerdan el valor de la acogida en su último mensaje de Navidad

El presidente de EE.UU., Barack Obama, y la primera dama, Michelle, recordaron hoy el valor de la acogida en su octavo y último mensaje de Navidad desde la Casa Blanca.

En un mensaje de video grabado en la residencia presidencial, Michelle Obama subraya el deber de "dar la bienvenida a los extraños, independientemente de dónde vengan o de su fe religiosa", tras un año marcado por la retórica antiinmigrante del ahora presidente electo, Donald Trump.

"Estos valores sirven a no solamente guiar la fe cristiana de mi familia, sino también la fe de los judíos estadounidenses, los musulmanes estadounidenses, los ateos y los estadounidenses de todos los orígenes", continuó Obama.

Con la complicidad habitual, los Obama agradecen a los estadounidenses "el privilegio" de haber servido como su presidente y primera dama, y recuerdan, entre bromas, cómo el mandatario no podía contener la risa en su primer mensaje de Navidad desde la Casa Blanca en 2009.

"Considerando como salió nuestro primer mensaje semanal de Navidad, me di cuenta que Barack necesitaba toda la ayuda posible", dice Michelle, después de que el presidente anuncie que su "mejor amiga" va a dar el mensaje con él.

Además del tradicional mensaje de apoyo a las Fuerzas Armadas en estas fechas, los Obama repasan el legado que dejan al país.

"Trabajamos arduamente para recuperarnos de la peor recesión en 80 años y redujimos el desempleo a su nivel más bajo en nueve años. Logramos cubrir a veinte millones de estadounidenses con seguro médico y brindar protecciones adicionales a personas que ya tenían seguro", relata el presidente.

"Conseguimos -continúa- que todo el mundo respete más a Estados Unidos, asumimos el papel de líder en la lucha para proteger este planeta para nuestros hijos y mucho, mucho más".

"En una gran cantidad de aspectos, nuestro país es más fuerte y más próspero que cuando llegamos aquí. Y tengo la esperanza de que en los próximos años seguiremos avanzando sobre los progresos realizados", agrega, pese a que Trump ha prometido dinamitar buena parte de su legado a partir de la investidura del 20 de enero.

Los Obama cierran su último mensaje en la Casa Blanca con un llamado a la unidad, en un país partido en dos tras la divisora y agresiva campaña electoral entre Trump y Hillary Clinton.

"Al asomarnos con esperanza al nuevo año, comprometámonos de nuevo a seguir los valores que compartimos. Y en nombre de todos los Obamas -Michelle, Malia, Sasha, Bo y el revoltoso Sunny- Feliz Navidad a todos", termina el presidente.

Los Obama grabaron el mensaje en la Casa Blanca antes de partir la semana pasada a la isla natal del presidente, Oahu (Hawai), donde pasan las vacaciones de Navidad y Año Nuevo por octavo año consecutivo.

Watch @POTUS and @FLOTUS give their last holiday message from the White House: https://t.co/DMIoyKr3WH