Odebrecht y OAS financiaron a exalcaldesa de Lima, según empresario brasileño

Las firmas brasileñas Odebrecht y OAS entregaron tres millones de dólares para la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán en 2013, según la declaración del empresario brasileño Valdemir Garreta publicada hoy en Lima.

Garreta, dueño de la empresa FX Comunicaciones, declaró a la fiscalía peruana que viajó en 2012 a Lima para reunirse con Villarán para coordinar la campaña del No a la Revocatoria, que la entonces alcaldesa encabezó para rechazar a los opositores que buscaban su salida del cargo.

De acuerdo con el testimonio, publicado por el diario El Comercio, Garreta había sido contactado previamente por el publicista Luis Favre para preguntarle si podía hacerse cargo de la campaña de comunicación, tal como efectivamente ocurrió.

"Por el trabajo se acordó una remuneración de tres millones de dólares", dijo Garreta respecto a las coordinaciones con Villarán y que el encargado de los pagos sería José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente general de la municipalidad de Lima.

El consultor brasileño, que busca acogerse a la colaboración eficaz en Perú, agregó que Castro le dijo que la campaña sería financiada por Odebrecht con un aporte de 2 millones de dólares y por OAS con un millón de dólares.

En el caso de Odebrecht, "todos los pagos fueron realizados en efectivo, en moneda brasileña, bajo la modalidad de entregas en hotel", informó Garreta a la fiscalía.

Con OAS, Garreta recibió el dinero en efectivo en su oficina de Sao Paulo por un ejecutivo de nombre Mateus Coutinho, indicó.

Villarán respondió hoy, a través de sus redes sociales, que no negoció nada con Valdemir Garreta.

"Repito lo que he dicho muchas veces desde enero del 2013 y señalé a la Comisión Lava Jato: me reuní a fines del 2012 con el señor Luis Favre, publicista político, quien me fue presentado por el señor Salomón Lerner para conversar acerca de su posible asesoría a la campaña del No", explicó la exalcaldesa.

"No me reuní con el señor Garreta para negociar monto alguno de pago", remarcó.

"Nunca he recibido coimas, no las he promovido en mi gestión. Nunca he favorecido a empresas extranjeras y nacionales en procesos de inversión pública o privada desde la alcaldía de Lima. Soy honesta, no me he enriquecido ilícitamente, vivo con austeridad, siempre lo he hecho", declaró Villarán.

Las investigaciones sobre el escándalo de Odebrecht en Perú se dirigen a seguir el rastro de 29 millones de dólares que la empresa declaró haber entregado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para adjudicarse obras.

Ese periodo comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de detención, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), detenido preventivamente desde julio pasado al igual que su esposa Nadine Heredia.