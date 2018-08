Omarosa: audio muestra oferta de dinero a cambio de silencio

Omarosa Manigault Newman difundió otra grabación que según dice, demuestra cómo el entorno del presidente Donald Trump quiso pagarle a cambio de su silencio tras despedirla.

En el audio reproducido por el canal MSNBC, la nuera de Trump, Lara Trump, le ofrece a Manigault Newman un empleo que le pagaría 15.000 dólares al mes, sin tener que reportarle a ningún despacho en particular, solo a cambio de que hable bien de Trump con miras a la reelección.

Según la grabación, Lara Trump _esposa de Eric Trump_ le dice a Manigault Newman: "Me parece que, obviamente, tienes algunas cosas en el bolsillo que podrías sacar. Obviamente, si trabajas con nosotros en la campaña, no podrías...”, a lo que Manigault Newman interrumpe diciendo: "Oh, Dios mío, claro que no”.