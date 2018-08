Omarosa tiene un “tesoro” multimedia sobre Trump

Omarosa Manigault Newman no solo tiene grabaciones de audio, sino también una colección de videos, correos electrónicos, mensajes de texto y otros documentos que respaldan las afirmaciones que hizo en su libro sobre el tiempo que trabajó en la Casa Blanca del presidente Donald Trump, comentó a The Associated Press una persona que conoce el material.

Manigault Newman ha dejado claro que planea continuar publicando partes de la evidencia si el presidente Trump y sus colaboradores continúan atacando su credibilidad y desafían las afirmaciones que hizo en su libro "Unhinged" (Desquiciado).

Hasta ahora, la exasistente del mandatario ha filtrado grabaciones de audio de conversaciones, pero también podrían salir a la luz pública videos, textos o correos electrónicos, de acuerdo con la persona que describió lo que Manigault Newman ha descrito como un "tesoro" multimedia.

La persona habló el viernes bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada para hablar públicamente del tema.

"No me callarán. No me intimidarán. Donald Trump no me va a intimidar", aseveró Manigault Newman en una entrevista con The Associated Press esta semana mientras parecía minimizar una amenaza del equipo de campaña de Trump. Ella habló con la AP horas después de que la campaña presidencial del mandatario anunció que presentó un recurso de arbitraje contra la excolaboradora, acusándola de violar un acuerdo de confidencialidad.

En otra entrevista para la televisora PBS comentó: "Tengo una cantidad significativa. De hecho, es un tesoro de respaldo multimedia para todo lo que no solo está en 'Unhinged', sino para todo lo que afirmo sobre Donald Trump".

Manigault Newman aseveró que los funcionarios de Trump le ofrecieron un empleo en la campaña como una forma de silenciarla, luego de que fue despedida de la Casa Blanca. Acusó a Trump de ser racista y de padecer deterioro mental.

La Casa Blanca ha respondido calificando a Manigault Newman de ser una exasistente descontenta con problemas de credibilidad que ahora trata de sacar provecho mediante un libro basado en ataques falsos contra un individuo al que ha llamado mentor y al que ha admirado durante más de una década.

Trump también arremetió contra Manigault Newman y la describió como una persona de "baja moral", "chiflada y trastornada" y la llamó "perro".

La editorial Simon & Schuster también desestimó la amenaza de acción legal por parte de la campaña de Trump. Un abogado de la campaña le comentó a la empresa en una carta que "Unhinged" quebrantó el acuerdo de confidencialidad de Manigault Newman, pero la editorial respondió que estaba actuando en conformidad con sus derechos.

"Unhinged" ha estado en el segundo puesto de la lista de libros mejores vendidos de Amazon.com, detrás del texto de estilo de vida de Rachel Hollis, "Girl, Wash Your Face".