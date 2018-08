635x357 Operativo halla a 11 niños maltratados en Nuevo México. MARY HUDETZ (Associated Press)

Un operativo en un campamento en el desierto de Nuevo México encontró a 11 niños vestidos con harapos y viviendo en condiciones deplorables, y también reveló una historia insólita de armas, exorcismo y la búsqueda de un niño desaparecido que sufre de convulsiones.

El padre del menor está entre cinco personas que fueron detenidas tras el operativo cerca de la frontera estatal de Nuevo México con Colorado, y unos documentos entregados a la corte que fueron revelados el lunes indicaban que antes de salir del estado de Georgia, el padre le dijo a la madre del niño que quería realizarle un exorcismo porque creía que estaba poseído por el diablo.

Jerry Hogrefe, jefe de la policía del condado de Taos, dijo que los agentes detuvieron al padre, Siraj Ibn Wahhaj, y a otros cuatro adultos bajo cargos de maltrato infantil luego de haber encontrado a los 11 menores en un campamento cubierto de “basura olorosa” y sin agua potable en la pequeña localidad de Amalia.

El hijo de Wahhaj, de nombre Abdu-ghani y que tenía 3 años cuando desapareció en diciembre del año pasado, no estaba entre los menores encontrados, pero Hogrefe dijo que las autoridades tienen una razón para creer que el niño estuvo en el campamento hace varias semanas.

La policía de Taos busca al pequeño, junto con el FBI y las autoridades de Georgia en el condado Clayton, donde los agentes dijeron que el niño vivía antes de que su padre se lo llevara alrededor del 1 de diciembre de 2017.

La madre comentó a las autoridades que el niño padece de convulsiones, que no puede caminar debido a problemas de salud graves y que requiere cuidados constantes.

Dijo a la policía en diciembre que Wahhaj se había llevado al niño para ir a un parque pero que nunca regresó.

Las autoridades del condado Clayton indicaron en un boletín de personas desaparecidas que Wahhaj y su hijo fueron vistos por última vez el 13 de diciembre en el estado de Alabama, mientras viajaban con otros cinco niños y dos adultos.

Wahhaj atravesaba el condado de Chilton el 13 de diciembre acompañado por otros siete menores y un adulto cuando su carro se volcó, indicaron las autoridades de Georgia. El padre le dijo a la policía que el grupo estaba viajando de Georgia a Nuevo México para acampar.

El agente que escribió el reporte dijo que no encontró ningún equipo para acampar dentro o junto al vehículo pero que Wahhaj tenía tres pistolas, dos fusiles, una bolsa de municiones y un chaleco antibalas.

No se pudo contactar el lunes a los abogados de Wahhaj y de los otros detenidos _un hombre y tres mujeres que se presume son las madres de los 11 niños_ que fueron acusados en el caso de maltrato infantil de Nuevo México.

La oficina de defensoría pública del condado de Taos no ha respondido a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

El Departamento de Policía del condado de Taos identificó a las mujeres acusadas como Jany Leveille, de 35 años, Hujrah Wahhaj, de 38 años, y Subhannah Wahha, de 35 años. Fueron arrestadas en la ciudad de Taos y encarceladas.

Un mensaje de que había personas pasando hambre, que se presume fue enviado por alguien en el campamento, llevó al hallazgo de los niños, cuyas edades van de 1 a 15 años. Fueron sacados del lugar y entregados a autoridades estatales de bienestar infantil.