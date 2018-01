635x357 Oposición pide boicotear comicios presidenciales en Egipto. HAMZA HENDAWI (Associated Press)

Cinco figuras de la oposición en Egipto, entre ellas un ex candidato presidencial y dos colaboradores de campaña del aspirante presidencial Sami Annan, ahora detenido, exhortaron el domingo a la población a que boicotee los comicios de marzo al considerar que han perdido toda credibilidad.

En un comunicado, el grupo opositor también pidió a los egipcios que no reconozcan el resultado de la votación presidencial si tiene lugar.

El actual presidente, el general Abdel-fattah el-Sissi, es al momento el único contrincante en la contienda, que se efectuará del 26 al 28 de marzo. El mandatario podría conseguir un segundo periodo consecutivo de cuatro años si obtiene el voto del 5% de los electores registrados de un total de 60 millones.

Todos los posibles contrincantes fueron arrestados o fueron obligados a abandonar el país o la contienda electoral.

El comunicado de los opositores constituye una medida audaz que podría ser percibida como un intento de frustrar el proceso electoral bajo la dirección de autoridades que han mostrado poca tolerancia a la disensión durante el gobierno de El-Sissi. Posiblemente también alentará más expresiones de descontento debido a lo que los detractores describen como la faceta cada vez más autoritario del presidente.

El-Sissi encabezó en 2013 el derrocamiento de un presidente elegido pero divisivo, el islamista Mohammed Morsi, y supervisa desde entonces lo que tal vez sea la campaña de represión más grande en la historia reciente del país. Miles de partidarios de Morsi fueron encarcelados así como activistas laicos. La mayoría de los críticos en la prensa fueron silenciados, las labores de grupos de derechos restringidas y numerosos sitios de internet bloqueados.

“Exhortamos a nuestro glorioso pueblo a que boicotee totalmente estas alecciones y no reconozca ningún resultado”, se afirmó en el comunicado. “Esta no es solo la respuesta a la ausencia de competición electoral, sino a la preocupación de que esta política allana el camino para cambiar la constitución a fin de eliminar el límite a los periodos presidenciales”, dijo el grupo en referencia a la prohibición constitucional de que un mandatario no puede cumplir más de dos periodos consecutivos.

Los opositores también pidieron a las “fuerzas opositoras activas” que formen una coalición para estudiar las “próximas decisiones y medidas”.