Oposición aprueba regreso de Venezuela a tratado regional. Associated Press

La Asamblea Nacional aprobó el martes el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para fortalecer la cooperación con los países de la región y elevar la presión contra el presidente Nicolás Maduro.

Durante una sesión en una plaza del este de la capital, el Congreso, de mayoría opositora, aprobó con carácter de urgencia la reincorporación de Venezuela al TIAR, acuerdo del cual salió hace seis años como parte de una iniciativa promovida por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que por años han mantenido una posición crítica hacia la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus acuerdos, y han exigido la reforma del organismo hemisférico.

“Debemos atender la emergencia y hacer todo lo que está a nuestro alcance para el cese de la usurpación”, afirmó el jefe de la Asamblea Nacional y líder opositor, Juan Guaidó, al pedir al resto de sus colegas aprobar con carácter de urgencia en segunda discusión el regreso de Venezuela al TIAR. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión en mayo la reincorporación al tratado regional.

“El TIAR no es mágico. El TIAR no es botón que apretamos y mañana se soluciona todo”, afirmó Guaidó al reconocer que el tratado no representa la solución, y sostuvo que para la oposición es necesario salir “con más fuerza a ejercer la mayoría que somos en todos los terrenos”.

El dirigente, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, planteó que con esta medida la oposición busca la reincorporación plena al sistema interamericano y la atención a la emergencia humanitaria. Aunque el gobierno de Maduro se retiró este año de la OEA, Guaidó ha fortalecido los lazos con ese organismo y designó un representante en el ente regional.

En una entrevista reciente con el diario español El País, Guaidó descartó que la adhesión de Venezuela al TIAR tenga que ver con el uso de la fuerza, y sostuvo que principalmente “afecta a cuestiones de asistencia humanitaria”.

Sobre las implicaciones que podría tener la iniciativa, Andrés Mezgravis, académico y abogado especialista en resolución de conflictos, dijo a The Associated Press que el reingreso permitiría a Venezuela “solicitar la conformación de una coalición de fuerzas interamericanas” que podría estar integrada por alguno de los 17 miembros del TIAR, entre los cuales están Estados Unidos, Brasil y Colombia.

Ante el debilitamiento de las concentraciones opositoras que se viene registrando desde hace varios meses, algunos sectores opositores elevaron las presiones hacia la Asamblea Nacional para que aprobara en breve lapso el regreso de Venezuela al TIAR para abrir el camino a la conformación de una coalición regional que pudiera sacar a Maduro del poder por la fuerza. Esa opción ha sido descartada por algunos analistas que sostienen que el uso de la fuerza, previsto en el acuerdo, depende de la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el que China y Rusia, ambos aliados de Venezuela, tienen poder de veto.

Desde hace seis meses el mandatario izquierdista ha logrado sortear una severa crisis que se inició luego de que asumiera en enero la nueva directiva de la Asamblea Nacional --encabezada por Guaidó-- que desconoció la reelección de Maduro alegando que fue elegido a través de un “fraude” y declaró que estaba usurpando el cargo.

Estados Unidos y la Unión Europea también han elevado el cerco contra Maduro y han aprobado sanciones para presionar la realización de nuevas elecciones y lograr una salida pacífica a la crisis venezolana.