Opositora Fujimori califica de "populista" reforma del mandatario peruano

La lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó hoy de "populista" la reforma política planteada por el mandatario peruano, Martín Vizcarra, para impedir la reelección de congresistas y restablecer la bicameralidad, como una de las salidas a la actual crisis por corrupción.

En un mensaje compartido en video, Fujimori se dirigió a Vizcarra para decirle que "corresponde ir al fondo de los problemas y no distraer con propuestas que evidencian un populismo centralista, no le dé la espalda al país".

En opinión de la excandidata presidencial, "las reformas constitucionales merecen ser debatidas ampliamente" y cuestionó que el mandatario pretenda que se aprueben en un referéndum antes de fin de año.

La hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) criticó que el gobernante considere que los temas más importantes en el país sean la prohibición de la reelección parlamentaria y el retorno a la bicameralidad, frente a la "delincuencia, la mala atención en los servicios de salud, la pobreza, y el friaje (frío extremo) en Puno".

"Lo importante para Vizcarra es una medida que se implementará en el 2021", indicó Fujimori en referencia al próximo proceso electoral en el país.

No obstante, la lideresa opositora afirmó que "Fuerza Popular no pondrá trabas ni postergará ningún debate, respecto a la no reelección de los congresistas ni a la bicameralidad, pero la urgencia con la que proponen el referéndum no corresponde a las necesidades del país".

La exlegisladora le pidió a Vizcarra que "deje de ver a los congresistas como enemigos" y reiteró el compromiso de su partido, con mayoría en el Congreso, de luchar contra la corrupción "sin cálculo político".

Fujimori recordó durante su mensaje que el antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, renunció por corrupción, debido a sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, y que algunos de sus ministros se dedicaron a la compra de votos en el Legislativo para evitar su destitución.

Precisamente, fue el hermano de Keiko Fujimori, el legislador Kenji Fujimori, quien participó en la negociación con otro parlamentario para evitar el segundo pedido de destitución de Kuczynski, después de haber logrado frustrar una primera vacancia en diciembre del año pasado.

Kuczynski otorgó el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre pasado, después de haber sido salvado de la vacancia unos días antes por un grupo de legisladores disidentes del fujimorismo encabezados por Kenji.

Por su parte, Keiko Fujimori es investigada actualmente por la Fiscalía por presunto lavado de activos por las sospechas de aportes ilegales en su campaña electoral de 2011, específicamente por la supuesta entrega de un millón de dólares de Odebrecht.

A la par de este panorama, un sondeo nacional de la empresa Ipsos Perú reveló ayer que la aprobación a Keiko Fujimori bajó a 15 %, el porcentaje más bajo en los últimos dos años.

El sondeo reveló que el 80 % rechaza su labor política, semanas después de la difusión de una serie de audios de jueces implicados en una red de corrupción en el Poder Judicial en uno de los cuales presuntamente se alude a la lideresa de Fuerza Popular.