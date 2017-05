Ordenan prisión para exgobernador del Cuzco implicado en soborno de Odebrecht

Un juzgado peruano ordenó hoy 18 meses de prisión preventiva para el exgobernador del Cuzco Jorge Acurio y el abogado Fernando Salazar acusados de recibir un soborno de la firma brasileña Odebrecht en 2013 para adjudicarle una obra vial.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Poder Judicial ordenó la detención, a pesar de que Salazar está fuera del país y su defensa ha declarado que evalúa someterse a un proceso de colaboración eficaz.

Ambos son acusados de recibir en 2013 un soborno 1,25 millones de dólares de la constructora brasileña para favorecerla en la adjudicación de la obra Vía Evitamiento de Cuzco, por lo cual son investigados por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

"Juro por Dios y por mi madre que no he recibido ningún dinero de Odebrecht, soy cusqueño y no me he robado plata", declaró Acurio en su defensa durante la audiencia dirigida por el magistrado Manuel Chuyo.

Según la Fiscalía, basada en cuatro declaraciones y documentos de transferencias de dinero, el exgobernador regional del Cuzco constituyó con Fernando Salazar y el abogado José Zaragoza una empresa 'off shore' en Uruguay.

También abrió una cuenta en el banco de Andorra en Panamá, en la cual recibió el dinero ilícito por parte de Odebrecht.

Zaragoza fue precisamente uno de los colaboradores de la Justicia que ratificó las denuncias de la Fiscalía, después de haber sido detenido preventivamente el mismo día que Acurio, y responderá al proceso en libertad.

La Fiscalía anticorrupción de Perú investiga a los implicados en el presunto reparto de 29 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht para adjudicarse obras en el país entre el 2005 y 2014, un período que corresponde a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).