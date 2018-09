El PD convoca una marcha en Roma el 29 de septiembre contra el Gobierno

El Partido Demócrata (PD, centroizquierda), que ha gobernado Italia en los últimos cinco años, ha convocado para el 29 de septiembre una movilización en Roma en contra del actual Gobierno, formado por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga, y para medir su fuerza en la calle.

"El 29 de septiembre, el PD estará en la calle, en Roma. Contra el Gobierno, por Italia", escribió hoy el presidente de la formación, Matteo Orfini, en las redes sociales.

El partido de centroizquierda llama así a rechazar las políticas del actual Ejecutivo y también quiere sondear sus apoyos en la calle, en un momento en el que trata de recomponerse del fracaso histórico que cosechó en las elecciones generales del 4 de marzo.

"Bien por la manifestación del 29 de septiembre en Roma. Por Italia y contra un Gobierno que está convirtiéndose en un peligro para todos", escribió por su parte en las redes sociales el presidente de la región del Lazio, Nicola Zingaretti, que ha anunciado que se presentará a las primarias del próximo año.

Zingaretti ha propuesto en los últimos días la posibilidad de cambiar el nombre del PD para renovar la fuerza política, algo que no ha contado con el apoyo de muchos miembros.

De hecho, el ex primer ministro italiano Paolo Gentiloni ha dicho que no le convence esa idea porque la crisis del PD no es una cuestión de mercadotecnia y ha apostado por realizar una reflexión profunda.

También el secretario del PD, Maurizio Martina, ha opinado que lo importante es que la formación debata internamente sobre el proyecto político y los valores que deben guiarla en el futuro.

El PD tiene pendiente fijar la fecha para la celebración de un congreso antes de las elecciones europeas del año próximo y también para unas primarias abiertas a los militantes, que previsiblemente serán a principios del próximo año, para definir quién será el secretario de la formación.