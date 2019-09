Padre de candidata asesinada en Colombia dice que desatendieron sus denuncias

Orlando García, padre de la candidata a la Alcaldía del municipio colombiano de Suárez, Karina García Sierra, asesinada junto a cinco acompañantes, denunció este lunes que las autoridades desatendieron las denuncias de su hija sobre amenazas contra su vida.

"A mi hija no me le pusieron cuidado con las denuncias que venía haciendo, no me le pusieron cuidado", dijo García a Efe al recordar que su familiar se había referido varias veces a la situación.