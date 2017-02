Padre de supuesto atacante de Louvre insiste en su inocencia

635x357 Reda Refaie al-Hamahmy dijo que su hijo Abdula, de 28 años, no es un terrorista. AHMED HATEM (Associated Press)

El padre del hombre egipcio acusado de atacar a soldados franceses que custodiaban el museo Louvre de París dijo que confía en que la justicia francesa averigüe la verdad detrás de la presunta implicación de su hijo.

En declaraciones a The Associated Press el sábado por la noche, Reda Refaie al-Hamahmy dijo que su hijo Abdula, de 28 años, no es un terrorista y que lleva una vida normal con su esposa y su hijo pequeño.

"Si es condenado, que dios esté con nosotros. Pero si es inocente, nos deben una disculpa", agregó desde la casa familiar en la ciudad de Mansoura, en el delta del Nilo, al norte del Cairo.

Según la fiscalía de París, el agresor recibió cuatro disparos el viernes después de herir a un soldado que patrullaba en un centro comercial subterráneo cerca del famoso museo, pero sus heridas ya no ponen en peligro su vida.