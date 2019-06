Padres salvadoreños exigen en EEUU la liberación de su hija

Casi una semana después de que una niña salvadoreña de 7 años le llamó a su papá llorando inconsolablemente desde una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas, el padre asegura que aún no ha podido verla.

Pasa las noches en vela mientras su hija es trasladada de una instalación estatal a otra, incluyendo de regreso a la estación de los agentes fronterizos en la que abogados describieron que existen condiciones insalubres, alimentación inadecuada y falta de agua.

Después de que los abogados enviaron una notificación legal al Departamento de Justicia para exigir la liberación de la menor, su padre se dijo aliviado el miércoles al escuchar que ella ya no estaba en la estación de Clint, Texas. Un equipo legal le dijo que había sido enviada a un refugio infantil en El Paso, pero que él sigue desesperado debido al evidente sufrimiento de su única hija.

La pequeña llamó la atención de los abogados que entrevistaban a menores la semana pasada en la estación de Clint, donde, afirman, estalló en llanto cuando le hicieron una pregunta, y llamaron a su padre después de encontrar su número escrito en un brazalete que llevaba con la etiqueta “padre en Estados Unidos”. Pero la niña apenas podía hablar por teléfono.

“Estaba llore y llore... tanto, que casi se me quedaba como troncada”, dijo el padre de la niña, que habló a condición de guardar el anonimato por temor a que divulgar su nombre podría afectar sus posibilidades de reencontrarla.

“Casi no duermo. Cada día que pasa que no he hablado con ella estoy pensando, ‘¿por qué yo puedo estar durmiendo bien y ella muy mal, solita allí?’ Es aterrador esto”.