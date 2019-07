Papa designa a vocera para aumentar mujeres en Vaticano

El papa Francisco nombró a una periodista brasileña, Christiane Murray, vicedirectora de la oficina de prensa como parte de la más reciente e importante designación cuyo objetivo es aumentar la presencia y prestigio de las mujeres en el Vaticano.

Murray, de 57 años, ingresó a Radio Vaticano en 1995 y recientemente ha ayudado a preparar la reunión de obispos del Vaticano sobre el Amazonas programada para dentro de unos meses.

Reemplazará a Paloma García, quien renunció el 31 de diciembre, y se sumará al vocero del Vaticano, Matteo Bruni.

Su nombramiento llega tras la histórica decisión que Francisco tomó este mes de nombrar a siete mujeres, superioras de sus congregaciones religiosas, como miembros de la congregación de órdenes religiosas del Vaticano, dándoles por primera vez una voz en temas que afectan directamente las vidas de las monjas.

Las mujeres se han quejado de tener un estatus de segundo nivel en la Iglesia católica. Francisco ha prometido promover su presencia en funciones de toma de decisiones en el Vaticano, aunque mantiene la norma que prohíbe consagrar a mujeres como sacerdotes.

En un comunicado, Murray agradeció a Francisco “en mi nombre y el de todos nosotros, en particular las mujeres” por haberle confiado un puesto tan importante.

El director de la oficina de comunicaciones, Paolo Ruffini, destacó la experiencia de Murray como periodista especializada en la actividad misionera de la iglesia.

“La elección de una mujer que tiene raíces en Brasil y una perspectiva mundial demuestra el deseo de construir un equipo que sepa hablar el idioma de quienes escuchan”, dijo Ruffini.

