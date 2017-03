Parlamento venezolano anuncia marchas y pide a OEA activar Carta Democrática

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, pidió a la OEA acelerar la activación de la Carta Democrática al calificar de "golpe de Estado" la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir la competencia del Parlamento alegando desacato y anunció marchas pacíficas.

"Es un golpe de Estado y tiene que contar con el rechazo de toda la comunidad internacional, mientras los venezolanos generamos presión desde las calles", dijo a Efe el político de Voluntad Popular, presente en un foro sobre democracia celebrado en la Ciudad de México.

Guevara consideró que en el país caribeño se está "configurando una dictadura", y que la decisión del Supremo de "usurpar" las funciones de la Asamblea son una prueba más de ello.

Explicó que hay tres terrenos de lucha. El primero, la solidaridad democrática internacional, y en este sentido, consideró "fundamental" que sigan actuando los 20 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acordaron este martes trazar una ruta de acción para apoyar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

Instó así a que la OEA acelere la aplicación de la Carta Democrática y a que los países no se queden "neutrales" para no tener que "justificar" luego ante el mundo no haber actuado en una situación en la que mueren venezolanos "producto del hambre y de la represión".

Adicionalmente, aseguró que la Asamblea Nacional no va a asumir la decisión judicial. "Seguimos siendo diputados, seguimos estando en competencia", aseguró Guevara, quien por último anunció la reactivación de las protestas pacíficas en las calles.

"El pueblo venezolano tendrá que retomar de nuevo las calles de Venezuela para generar la presión democrática que obligue a los dictadores y a quienes los sustentan a abrir una puerta para la democracia", subrayó.

Es un proceso que se debe "retomar" tras las manifestaciones del pasado año. Toca "reconectarnos con la población y reorganizarnos", aseveró el político, quien dijo que el próximo sábado ya realizarán acciones en la calle, sin especificar qué tipo de actuaciones.

En el foro, celebrado en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe bajo la organización de la Fundación Forum 2000, participó como moderador el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien no obstante se negó a dar declaraciones a los periodistas.

La decisión de este miércoles del alto tribunal de Venezuela supone que, mientras se mantenga el considerado desacato, todos los actos del Legislativo -de mayoría opositora- son nulos y carecen de validez.