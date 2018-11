Pasajeros llegan a China tras demora de tres días en Siberia

Más de 250 pasajeros de avión que experimentaron una escala inesperada de tres días en la región siberiana de Rusia finalmente llegaron a su destino en China.

La extendida demora en su itinerario comenzó el domingo, cuando un vuelo de Air France de París a Shanghái tuvo que aterrizar de emergencia en Irkutsk, una ciudad en el oriente de Siberia, después de que humo apareciera en la cabina.

Los 264 pasajeros y 18 miembros de la tripulación fueron llevados a hoteles, pero muchos no iban vestidos para soportar el clima de -15 grados Celsius (5 Fahrenheit). De todas formas, no podían salir de los hoteles porque no tenían visas rusas.

Los viajeros con destino a China abordaron un avión de reemplazo el martes, pero no pudo despegar debido a problemas en el sistema hidráulico.

Un segundo avión de reemplazo los llevó finalmente a Shanghái el miércoles.

Air France dijo en un comunicado que “lamenta esta situación extraordinaria”. La compañía pidió disculpas a los pasajeros y dijo que les ofrecerá una compensación.