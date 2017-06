635x357 Patrulla Fronteriza arresta migrantes en clínica en desierto. ASTRID GALVAN (Associated Press)

Con una orden de cateo, la Patrulla Fronteriza allanó un campamento de atención médica instalado en el desierto de Arizona, el cual ofrece refugio y agua a inmigrantes durante el sumamente caluroso verano, y arrestó a cuatro mexicanos que estaban recibiendo tratamiento tras pasar varios días en el desierto.

La agencia federal dijo que sus agentes empezaron a seguir el rastro de los inmigrantes el martes, mientras caminaban hacia el norte en una conocida ruta de contrabandistas, dijeron las autoridades. Los inmigrantes luego ingresaron a un campamento operado por No More Deaths/No Más Muertes, una organización que ofrece ayuda a inmigrantes en la frontera. La Patrulla Fronteriza inicialmente dijo que comenzaron a seguir a los inmigrantes el miércoles pero luego se corrigieron.

Agentes de inmigración trataron infructuosamente de que la organización les dejara entrar para interrogar a los hombres sobre su estatus migratorio, dijeron las autoridades. La agencia luego obtuvo una orden de cateo y allanó el campamento el jueves por la noche, agregaron.

Catherine Gaffney, quien desde hace mucho tiempo es voluntaria con No More Deaths/No Más Muertes, dijo que estuvo presente al momento de los arrestos y que vio a agentes afuera del campamento médico desde el martes por la tarde, cuando los inmigrantes llegaron al refugio.

El jueves por la mañana, un doctor del campamento pidió a la agencia que les diera más tiempo para tratar a los inmigrantes, que estaban mal por el calor y necesitaban estar bajo supervisión por otras 24 horas, agregó.

Gaffnet dijo que 15 camiones y cerca de 30 agentes entraron en el campamento, que está ubicado a poco más de 18 kilómetros (11 millas) al norte de la frontera con México.

"El tipo de operativo que están haciendo, para mí, no tiene precedentes, y lo que hicieron no tiene nada de rutina. No fue parte de sus operaciones del día a día, fue una toma militar de nuestro campamento", dijo Gaffney.

La voluntaria dijo que sus colegas fueron escoltados a una parte diferente del campamento mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar y los agentes arrestaban a los inmigrantes. Gaffney dijo que los detenidos tenían entre 19 y 40 años.

"No necesitaban 30 agentes para arrestar a cuatro enfermos", dijo Gaffney, agregando que el equipo de la oficina de relaciones públicas de la agencia federal grabó lo ocurrido.

La Patrulla Fronteriza ha lanzado una campaña publicitaria con el fin de evitar cruces fronterizos. La agencia envió comunicados de prensa horas antes del cateo del jueves, dando información sobre su creciente esfuerzo para responder a inmigrantes lesionados en el desierto.

El Sector Tucson, que cubre la mayor parte de Arizona, dijo que envía más agentes al área cercana a Ajo, Arizona, por donde muchos migrantes ingresan al país.

En el sector también hay 34 señales de emergencia ubicadas estratégicamente que los inmigrantes pueden activar para ser rescatados. Más de 200 agentes en el Sector Tucson son técnicos en emergencias médicas y unos 25 son paramédicos, dijo la agencia.

Los agentes migratorios realizaron más de 1.400 rescates y reportaron 84 muertes en el área el año pasado, de acuerdo con cifras proporcionadas por la agencia. De enero a abril de este año, agentes en el Sector Tucson han rescatado a 160 personas y reportado 14 muertes.

"Nuestra principal misión es ejecutar operativos en la frontera y en el curso de nuestro trabajo muchas veces somos los primeros socorristas de emergencias", dijo el portavoz de la Patrulla Fronteriza Vicente Paco.

Agregó que la agencia entiende la misión de No More Deaths, pero que no condona sus acciones porque alienta la inmigración ilegal.