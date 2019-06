635x357 Pelosi: Demócratas aceptarán medida migratoria del Senado . ANDREW TAYLOR y ALAN FRAM (Associated Press)

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dio un golpe de timón y dijo aceptará un paquete de ayuda para la frontera que ha sido aprobado por el Senado y asigna 4.600 millones de dólares, cediendo a la oposición de la Casa Blanca, los poderosos republicanos, y los moderados de su propio partido.

Pelosi dijo que dejaba de lado el plan de los liberales de la cámara baja sobre reforzar las regulaciones sobre el trato que se da a los refugiados detenidos en la frontera con México. En vez de eso, la Cámara de Representantes enviaría la medida del Senado, aprobada el miércoles por una gran mayoría de la cámara alta, directamente al presidente Donald Trump.

"A fin de enviar recursos lo más pronto posible a los niños, aprobaremos reticentemente la propuesta del Senado", dijo Pelosi en un comunicado.

La votación del jueves aliviaría la falta de fondos en agencias federales que cuidan a los migrantes que han llegado a la frontera en grandes cantidades pidiendo asilo. Las dolorosas y vívidas historias de condiciones duras, e incluso peligrosas, en instalaciones federales repletas de detenidos, donde también se cuida a miles de migrantes, ejercieron más presión para actuar.

Pelosi logró la aprobación de la medida demócrata el martes, pero su plan comenzó a desbaratarse cuando el Senado aprobó su iniciativa 84-8, socavando el plan de la cámara baja para añadir cláusulas que garanticen un mejor trato a los migrantes.

El vicepresidente Mike Pence y Pelosi hablaron durante una hora sobre el proyecto el jueves, mientras la Casa Blanca y los republicanos seguían promoviendo el mensaje de que la única manera de aprobar la ansiada propuesta era adoptar la iniciativa del Senado.

La medida contiene más de 1.000 millones para albergar y alimentar a migrantes detenidos por la patrulla fronteriza y casi 3.000 millones para el cuidado de niños migrantes no acompañados que son transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La medida de la cámara alta no es muy estricta en cuanto a las condiciones para entregar los fondos para cuidado de menores no acompañados y contiene fondos para financiar apoyo logístico del Pentágono y aliviar la falta de fondos en la nómina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, a las cuales se oponían los demócratas de la cámara baja.