Pelosi anuncia proceso de juicio político a Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi lanzó el martes una investigación formal de juicio político en contra del presidente Donald Trump, cediendo a la presión de otros demócratas y guiando a una nación dividida hacia un enfrentamiento entre el Congreso y el comandante en jefe en año electoral.

La pesquisa se centra en si Trump abusó de su autoridad y buscó ayuda de un gobierno extranjero para su campaña de reelección. Pelosi dijo que sus acciones representarían una “traición a su juramento” y declaró: “Nadie está por encima de la ley”.

El breve comunicado de Pelosi coronó una frenética serie de eventos en el Capitolio, después de que se difundieran los detalles de una denuncia de informante confidencial sobre Trump, que inclinó la balanza hacia el proceso de juicio político. Varios legisladores demócratas moderados en distritos sin clara preferencia política encabezaron las demandas, muchos de ellos con antecedentes en seguridad nacional y desempeñándose en el Congreso por primera vez.

Después de más de dos años y medio de agudas críticas demócratas hacia Trump, el proceso formal de juicio político coloca al partido en su confrontación más urgente y frontal con un presidente que se crece ante la adversidad, e inyecta una enorme incertidumbre en la contienda por la Casa Blanca de 2020. Trump prácticamente retó a los demócratas a iniciar el proceso, confiado en que el espectro de un juicio político encabezado por la oposición reforzaría el respaldo de los votantes.

Trump, quien se reunía el martes con líderes de todo el mundo en las Naciones Unidas, ofreció un vistazo de su defensa con un tuit: “¡Acoso presidencial!”.

Pelosi apenas había terminado de hablar cuando el mandatario inició una serie de ataques al anuncio a través de Twitter.

El proceso se centra en las acciones de Trump con Ucrania. Durante una llamada telefónica hace algunas semanas con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskiy, se dice que le pidió ayuda para investigar al demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter.

En los días previos a la conversación, Trump les ordenó a sus asesores congelar 400 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, lo que generó especulación de que estaba reteniendo los fondos a fin de ejercer presión para obtener información sobre los Biden. Trump ha refutado las acusaciones, aunque reconoció que bloqueó los fondos.

Antes del anuncio de Pelosi, Trump autorizó la publicación de la transcripción de su llamada con el presidente ucraniano, y pronosticó que no revelaría evidencia de irregularidades. La transcripción se habrá de difundir el miércoles.

“Verán que fue una llamada muy amistosa y apropiada”, declaró Trump.

The times have found us. The actions taken to date by the President have seriously violated the Constitution. It is for this reason that the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry. pic.twitter.com/cHq7zgKJ1g