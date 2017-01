Peña Nieto dice a Rivlin que tuit de Netanyahu lastimó relación México-Israel

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo hoy vía telefónica a su homólogo israelí, Reuven Rivlin, que el tuit del primer ministro, Benjamín Netanyahu, desconcertó a México y lastimó la relación bilateral, informó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En la llamada telefónica, Rivlin lamentó el "malentendido" causado por el tuit, explicó que no se pretendió comparar la situación de seguridad en Israel con la de México, "ofreció disculpas" e "hizo votos por que la relación retome su cauce de cooperación y amistad", precisó un comunicado de la SRE.

Por su parte, Peña Nieto señaló que " el tuit desconcertó a México y a la comunidad judía mexicana, y lastimó la relación entre ambos países".

La conversación se produce tres días después de la crisis diplomática desatada entre ambos países después de que Netanyahu difundiera un tuit en el que apoyaba la decisión de Trump de construir un muro en la frontera con México.

" El presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea", escribió el jefe de Gobierno, lo que provocó un fuerte encontronazo diplomático.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸