Pence pide a Ortega fin de violencia en Nicaragua y elecciones anticipadas

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, denunció el martes la violencia "patrocinada por el Estado" en Nicaragua y pidió al presidente Daniel Ortega la celebración de elecciones anticipadas para superar la crisis en el país, sacudido desde abril por protestas que piden su salida.

"La violencia patrocinada por el Estado en Nicaragua es innegable. La propaganda de Ortega no engaña a nadie y no cambia nada. Más de 350 muertos a manos del régimen. Estados Unidos pide al gobierno de Ortega que ponga fin a la violencia AHORA y celebre elecciones anticipadas: ¡el mundo está mirando!", escribió Pence en su cuenta en Twitter.

El tuit de Pence refiere a la entrevista a Ortega realizada por la cadena estadounidense Fox News y emitida el lunes por la noche en Estados Unidos.

En el fragmento de la entrevista retuiteado por Pence, Ortega rechaza las acusaciones de que su gobierno controla grupos paramilitares progubernamentales que han sido vistos actuando en acuerdo con la policía.

"Estos son grupos que obedecen a organizaciones políticas", dijo Ortega, según la traducción al español de la versión en inglés de sus declaraciones en el programa "Special Report" del periodista Bret Baier.

"Algunos incluso han elegido diputados a la asamblea nacional. Son miembros del partido Liberal. Otros no participaron en las elecciones, se negaron a hacerlo. Y han estado organizando estos grupos paramilitares por algún tiempo, y se han aprovechado de cada pequeña situación para lanzar ataques", agregó Ortega.

"Ninguna de las manifestaciones pacíficas" ha sido atacada, aseguró también el mandatario.

Durante la entrevista, Ortega acusó a grupos políticos nicaragüenses de encabezar milicias antigubernamentales, financiadas por narcotraficantes y agencias de Estados Unidos.

Según dijo, esas milicias mataron a "decenas" de policías durante las manifestaciones, que estallaron el 18 de abril contra una reforma de la seguridad social propuesta por el gobierno, pero que derivaron en un amplio movimiento que exige la salida del poder de Ortega y de su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo.

El gobierno de Donald Trump promueve una reanudación del diálogo entre el gobierno de Ortega y la opositora Alianza Cívica, que se inició el 16 de mayo en Managua con mediación de la Iglesia Católica, pero cuya última sesión plenaria se realizó el 15 de junio.

En el marco de esas conversaciones, Washington apoya que se acuerde un calendario para realizar elecciones anticipadas.

En la entrevista con Fox News el lunes, Ortega rechazó celebrar comicios antes de la fecha prevista por la Constitución.

"Adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas", dijo.

State-sponsored violence in Nicaragua is undeniable. Ortega’s propaganda fools no one and changes nothing. 350+ dead at the hands of the regime. The US calls on the Ortega government to end the violence NOW and hold early elections—the world is watching! https://t.co/jvNCznmfE5