Pence bromea con el "enemigo del pueblo" en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los medios de comunicación son el "enemigo del pueblo", pero los miembros de su gobierno están dispuestos a bromear con periodistas e incluso a reírse de sí mismos, una respetada tradición en Washington.

El vicepresidente Mike Pence fue el invitado de honor el sábado en la 132da cena anual del Club y Fundación Gridiron, un acto de etiqueta con interpretaciones, canciones y discursos. El dirigente señaló que la cena era un "alegre descanso" de la actividad política y pronunció varias bromas, incluyendo una sobre el polémico anuncio del ganador del Oscar a la Mejor Película la semana pasada.

"No veíamos tantos progresistas de Hollywood sorprendidos desde el 8 de noviembre", dijo Pence recordando el triunfo electoral de Trump.

Trump no asistió a la cena, pasó el fin de semana en su finca de Florida. Durante más de un siglo, todos los presidentes estuvieron presentes en la cena al menos en una ocasión.

Aunque la mayoría de los chistes de Pence fueron a su costa, criticó a los periodistas por lo que consideró una cobertura injusta de las noticias, lo que pareció reflejar la opinión de su jefe, diciendo "todos tenemos que hacerlo mejor".

La mayor parte de la velada, sin embargo, discurrió en un buen ambiente y con bromas sobre Hillary Clinton, las filtraciones en la Casa Blanca y la cuestión de la supuesta interferencia de Rusia en los comicios presidenciales.

La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien fue además la principal representante de su partido en la cena, dijo "no me quiten mi Medicare" durante una representación sobre el escenario principal. A solo unos metros de distancia de Pence, añadió: "Este presidente ha nombrado a tanta gente de Goldman Sachs para su gobierno que no queda nadie allí para escuchar los discursos de Hillary".

"¿Sabe el presidente que está aquí riéndose con los enemigos del pueblo?", preguntó Pelosi. "Está bien, señor vicepresidente. Esta gente sabe guardar un secreto... no como la Casa Blanca".

Pelosi dijo además sentir que Trump y su esposa no pudiesen estar en la cena y saludó a la primera familia, en ruso.

La senadora por Iowa Joni Ernst, que ofreció el discurso republicano, explicó que su objetivo era sencillo: "Hacer este discurso más corto que la etapa de Mike Flynn en el la NSA". Además destacó que Pence estaba a "un paso de ser la segunda persona con más poder del país", por detrás del jefe de estrategia de la Casa Blanca Steve Bannon.

Entre las personalidades de Washington que asistieron a la cena estuvo el ex secretario de Estado Colin Powell, la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway y el secretario de prensa Sean Spicer, que fue blanco de muchas chanzas.

El evento es una tradición instaurada en Washington. El Club y Fundación Gridiron se fundó en 1885 tras la elección de Grover Cleveland, quien nunca asistió a la cena, como hicieron todos los presidentes que lo sucedieron en al menos una ocasión. El último inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, fue en tres ocasiones y su predecesor, George W. Bush, estuvo seis en sus ocho años en el poder.

El número de miembros activos en el Club y Fundación Gridiron está limitado a 65 periodistas que reportan desde Washington. El dinero recaudado durante la cena se destina a becas universitarias y organizaciones periodísticas.