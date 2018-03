Pence rechaza controversia sobre gays y muestra su apoyo a patinador de EEUU

El vicepresidente estadounidense Mike Pence mostró este jueves su pleno apoyo al patinador Adam Rippon, que representa a su país en los JO de invierno, y abiertamente homosexual, y tildó de falsas las declaraciones de homofobia que se le atribuyen.

"¡A por ellos!" tuiteó el vicepresidente estadounidense, en alusión a Rippon.

"@Adaripp quiero que sepas que ESTAMOS CONTIGO" añadió Pence. "No dejes que las falsas noticias (fake news) te distraigan. Estoy orgulloso de ti y de TODOS NUESTROS GRANDES atletas y mi única esperanza es que tú y todos el equipo de EEUU vuelvan con el oro".

Rippon es el primer hombre abiertamente gay en Estados Unidos que se califica para unos Juegos Olímpicos de invierno.

El patinador artístico criticó públicamente la elección de Pence como jefe de delegación en los Juegos de Pyeongchang, que se abren el viernes, puesto que en el pasado el vicepresidente se había expresado en favor de las terapias para supuestamente curar la homosexualidad.

El diario USA TODAY resucitó las declaraciones que contenían un sitio web de la campaña para el Congreso de Pence en el año 2000. Ese sitio web aseguraba que el entonces congresista republicano apoyaba las terapias antihomosexuales, algo que Pence negó.

"Un periodista que intenta distorsionar una historia que tiene 18 años, para sembrar división. ¡No dejaremos que suceda! #FAKENEWS," escribió Pence.

Según USA Today, que citó dos fuentes no identificadas, Rippon rechazó reunirse con Pence en Pyeongyang.

Rippon, de 28 años, se alzó con el título de mejor patinador artístico en su país en 2016.

