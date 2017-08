Pence prepara su próxima gira por Latinoamérica que culmina en Panamá

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hablará hoy con su vicepresidente, Mike Pence, sobre el viaje que este emprenderá el domingo a Latinoamérica, una gira de una semana que marcará la visita de mayor nivel a la región de la nueva Administración estadounidense.

" He llegado a Bedminster. Me reuniré esta tarde con el @POTUS (presidente de Estados Unidos) Trump para hablar sobre mi próximo viaje en representación de él a Centroamérica y Suramérica", escribió hoy Pence en su cuenta de Twitter, tras aterrizar en la localidad de Nueva Jersey donde el mandatario pasa sus vacaciones.

Pence almorzó con Trump y tenía previsto participar después en una reunión de dos horas sobre temas internacionales junto al asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que estará seguida de una declaración a la prensa por parte del presidente a las 16.00 hora local (20.00 GMT).

En otro tuit, Pence recordó que este domingo iniciará su gira por el continente "para mantener reuniones con líderes extranjeros" e informó que su oficina ha creado una etiqueta para seguir las primeras paradas del viaje desde Twitter: #VPinSA ("Vicepresidente en Suramérica").

El viaje durará hasta el viernes 18 de la próxima semana, y en él Pence visitará las ciudades de Cartagena y Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile), para finalizar su gira en la capital de Panamá.

El vicepresidente estadounidense mantendrá reuniones con los líderes de esos países y con la comunidad de negocios para reafirmar el "compromiso del presidente (Trump) en la profundización de los lazos bilaterales de comercio e inversión en la región", según informó la Casa Blanca en un comunicado en junio.

Pence también expresará "el apoyo del Gobierno" de Trump "a la cooperación en seguridad, a las relaciones empresariales, a la agricultura y al desarrollo de infraestructura" en Latinoamérica, según esa nota.

Para preparar su viaje, Pence almorzó el martes pasado con tres legisladores involucrados en los comités sobre Latinoamérica del Congreso: el senador republicano Marco Rubio, el congresista republicano Jeff Duncan y el congresista demócrata Albio Sires.

En un comunicado tras ese almuerzo, Duncan precisó que había hablado con Pence de "temas importantes en el continente que impactan los intereses nacionales de EE.UU., incluida la crisis en Venezuela".

Los cuatro países que visitará Pence suscribieron esta semana la Declaración de Lima, en la que doce naciones del continente acusaron al Gobierno de Nicolás Maduro de haber roto "el orden democrático en Venezuela" y reafirmaron que no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recién instalada en Caracas.

Estados Unidos no firmó la declaración, pero estuvo pendiente de la reunión y hoy dio la bienvenida a su resultado.

"Seguimos urgiendo a los Gobiernos en el continente y en todo el mundo a que tomen medidas fuertes para forzar a que rindan cuentas quienes socaven la democracia, violen los derechos humanos, tengan responsabilidad por la violencia o la represión, o cometan prácticas corruptas", dijo a Efe una fuente del Departamento de Estado.

