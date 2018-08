Persisten las colas ante incertidumbre de precio de la gasolina en Venezuela

Las colas de vehículos en las estaciones de servicio persistieron hoy en Venezuela ante la incertidumbre del precio de la gasolina, la más barata del mundo, que será incrementada a estándares internacionales y subsidiada solo para aquellos que se inscriban en un censo que culmina este viernes.

Las filas que son comunes en estados fronterizos con Colombia, como Táchira y Zulia, donde se implementa un control con un chip desde el 2014 para evitar el contrabando de combustible, se han manifestado de igual manera en otros estados de Venezuela, como Carabobo (centro) o en la capital.

La situación se debe, según las personas consultadas por Efe en las estaciones de servicios, a la "falta de información" sobre la decisión del presidente, Nicolás Maduro, que ha señalado que la gasolina para quienes no estén inscritos en el censo automotor será cobrada a precio internacional.

Aunque en el país existe una única tasa de cambio oficial que opera por una modalidad de subastas -hoy en 248.832 bolívares por dólar-, los ciudadanos tienen dudas sobre si la gasolina será cobrada a esta referencia cambiaria o a la establecida en casas de cambio para recibir divisas ubicada en 4.010.000 bolívares por dólar.

"Esta cola es justamente porque no hay información, la improvisación trae este tipo de situaciones, cuando no hay una información donde uno pueda tomar una decisión pues ocurre esto. Todos estamos en la desesperación", dijo a Efe la contadora Deysa Cortés.

Señaló que es "insólito" que en el país con las mayores reservas petroleras del mundo las personas estén haciendo "una cola inmensa hasta para llenar la bombona de gas", se mostró indignada por el censo convocado por el Gobierno para el subsidio de la gasolina por considerarlo "discriminatorio y arbitrario".

"No me nombres ese censo", dijo al tiempo que señaló que sí está de acuerdo con que se aumente el precio de la gasolina "de manera gradual", una postura que además fue apoyada por todos los consultados por Efe.

"La gasolina ya debió estar aumentada hace mucho tiempo", dijo Josué Acevedo, de nacionalidad portuguesa establecido en Venezuela, desde una larga fila en una estación de servicio del este de Caracas, donde al menos tres gasolineras ya están cerradas.

Medios locales aseguran que en Carabobo, Lara, Zulia ya hay estaciones de servicios cerradas.

Sin embargo, hay quienes se sorprenden por las circunstancias, como el pintor Edgar Álvarez, quien vive en el estado de Vargas (centro), cercano a Caracas, y dijo que en esa región no había visto la situación como en la capital.

"Me sorprende a mi en lo particular, no sé a los demás, porque no sé, no lo esperaba, yo hasta ese poco tenía gasolina y no había ningún problema. Yo vivo en el estado Vargas y no está tan complicado ahí", dijo.

La medida sobre la gasolina forma parte de un conjunto de anuncios hechos por Maduro que busca hacer frente a la grave crisis económica que vive el país, sumido en un escenario de hiperinflación una de las razones de las protestas diarias que se producen en el país.