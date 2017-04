Perú: 15 mil bebés en riesgo de desnutrición tras lluvias

Hay más de 15.000 menores de dos años damnificados y afectados tras las lluvias que golpearon a Perú en días recientes y, según informó el miércoles la agencia de Naciones Unidas que ayuda a la niñez, podrían estar en riesgo de desnutrición aguda por la inadecuada alimentación y porque no tienen acceso a fuentes de agua segura ni saneamiento.

"En este momento, el tipo de alimentos que llega a la población no tiene una nutrición específica en particular para los niños", dijo en una entrevista con The Associated Press la representante en Perú de UNICEF, la italiana Maria Luisa Fornara. "Los niños pueden caer en desnutrición aguda, que es lo que tenemos que evitar", añadió.

Explicó que los nutrientes que se necesitan para los niños peruanos afectados sólo se venden en tiendas especializadas y hasta el momento no todos los menores tienen acceso a ellos. Éstos no reemplazan la comida pero ayudan mejorar el nivel nutricional y son una especie de polvo que se mezcla con agua y contienen hierro, zinc y vitaminas.

Fornara calificó al desastre causado por el fenómeno climático el Niño Costero como "el más relevante en America Latina" en lo que va de 2017 y explicó que la situación de los niños y niñas es "complicada" debido a que se presentan problemas de higiene, saneamiento y de acceso a agua potable, que provocan diarreas y enfermedades en los niños.

Indicó que en la región más golpeada, llamada Piura, observó que en los albergues las personas en algunos casos tienen que defecar al aire libre por el déficit de baños y letrinas.

"Tengo imágenes claras de mamás con niños pequeñitos con problemas respiratorios de piel, de diarrea y por qué, porque el agua no siempre es potable, porque no tienen la higiene necesaria, porque hay mucho polvo y es bastante fácil que los niños lo respiren, viven en carpas cuando hay carpas y en la noche empiezan a tener frío", dijo.

Las lluvias y sus efectos han matado a 106 y afectado a 1,1 millones de peruanos. Unos 2.530 kilómetros de carreteras y 28.000 hectáreas agrícolas quedaron destruidos mientras que 650 puentes y más de 218.000 casas sufrieron daños. El gobierno que calificó a la calamidad como "el momento más difícil en lo que va del siglo", cree que el crecimiento económico podría llegar a 3%, una cifra menor a la calculada antes de las lluvias, y que se necesitan alrededor de 9.000 millones de dólares para reconstruir el país en cinco años.

El comité multisectorial encargado del estudio de El Niño Costero explicó que las intensas lluvias en la costa norte del Pacífico se produjeron por efecto de las altas temperaturas marinas que en marzo llegaron a superar en seis grados el nivel normal de las aguas.

Otros riesgos que UNICEF advierte en albergues donde viven los que se quedaron sin casas son situaciones de abuso físico y sexual, además de posibles casos de trata de personas.

En la víspera, en las instalaciones de la cancillería de Perú todas las agencias humanitarias que ayudan a paliar los efectos del desastre natural emitieron un llamado de urgencia a la comunidad internacional de donantes por un monto superior a los 38 millones de dólares. De ese total, UNICEF está solicitando casi ocho millones de dólares.

Fornara indicó que se espera que la ayuda llegue pronto. "Si el dinero llega en seis meses ya no tiene sentido, el dinero tiene que llegar ahora para así poder implementar, poder comprar todos los nutrientes que los niños necesitan".