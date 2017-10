Perú se paraliza para responder al censo de población y vivienda

La población de Perú, estimada en 30 millones de personas, acató hoy en su mayoría a la orden de inamovilidad, permaneciendo en sus hogares, para responder el cuestionario del XII censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Desde las 8.00 hasta las 17.00 hora local (13.00-22.00 GMT), las familias debieron permanecer en sus casas a la espera del empadronador para responder a un cuestionario sobre los integrantes del hogar, su grado de estudios, idiomas que domina, si tienen trabajo, así como el acceso a un seguro de salud y los bienes que posee en su casa.

Igualmente, el censo buscó información sobre las características de las viviendas, los servicios básicos con que cuenta y el número de habitaciones que tiene.

Por primera vez, el censo preguntó sobre la autodefinición étnica de la población para conocer el tamaño de las comunidades quechua, aimara, nativa de la Amazonía, afrodescendiente, mestiza, blanca, nikkei, tusán, u otras.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de ascendencia alemana, polaca, francesa y suiza, fue el primer ciudadano en ser censado por el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, junto a su esposa Nancy Lange.

"Ustedes me ven la cara, no voy a decir que no soy lo que soy. Yo creo que es correcto hacer este tipo de preguntas, son preguntas estadísticas, no son preguntas de creencias", respondió el mandatario a los reporteros tras identificarse como "blanco" en su definición étnica.

El gobernante estimó que la población peruana debe ascender a 31,8 millones de habitantes, lo cual será confirmado dentro de un mes, cuando se procese esa información.

Kuczynski dijo que la jornada censal "es un buen día para estar tranquilo, reflexionar un poco sobre el mundo, la vida, y no agitarse", al insistir en que la población coopere con los empadronadores y permanezca en sus casas hasta el final del proceso.

Las calles de Lima, la capital con nueve millones de habitantes, lucieron vacías debido a la suspensión del transporte público y particular, el cierre de los mercados y tiendas comerciales, así como la paralización de todo tipo de actividades sociales.

En muchas zonas urbanas, los jóvenes voluntarios que estaban a cargo del censo eran recibidos con bebidas y comida para aliviar su recorrido, pero en algunos lugares fueron impedidos de hacer su trabajo e incluso fueron asaltados.

Al menos dos empadronadores fueron asaltados en las ciudades de Chimbote y Sullana, en el norte de Perú, y una mujer que censaba en Chiclayo también denunció el intento de robo de su teléfono celular, pero el sospechoso fue detenido por la Policía Nacional.

En la provincia de La Convención, en la región surandina de Cuzco, el censo fue suspendido debido a un conflicto limítrofe con la provincia de Calca, que generó amenazas contra los empadronadores y bloqueo de calles.

El jefe del INEI en Cuzco, Gabriel Ordinola, dijo que realizarán una mesa de diálogo en el lugar para reprogramar el censo en los próximos días.

De la misma forma, en el distrito limeño de San Martín, un grupo de vecinos se opuso al trabajo de los empadronadores por un conflicto de límites con Independencia.

Los ministros de Estado también recorrieron distintas regiones del país para empadronar a los pobladores y el titular de Defensa, Jorge Nieto, informó que 4.404 integrantes de las fuerzas armadas censaron en distritos de Lima y la provincia del Callao.

"El censo se está desarrollando con normalidad, no hay reportes con mayores dificultades", indicó Nieto sobre el proceso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una de las zonas más conflictivas en el país por la presencia del narcotráfico y el terrorismo.

Los poblados de las zonas rurales serán censados en los próximos días durante dos semanas, sin orden de inamovilidad, precisó el INEI.

En tanto que los turistas fueron los únicos con facilidades para desplazarse con normalidad en los terminales aéreos y terrestres, dado que los centros arqueológicos y turísticos permanecieron abiertos para ellos.