Piden renuncia de la presidenta de comisión Lava Jato del Congreso de Perú

Parlamentarios de varias bancadas pidieron que la fujimorista Rosa Bartra renuncie a la presidencia de la comisión legislativa que investiga el caso de corrupción Lava Jato por haber acudido hoy a uno de los locales de su partido, Fuerza Popular, mientras era intervenido por la Fiscalía.

Medios locales mostraron imágenes de Bartra acompañada de otros parlamentarios fujimoristas en la puerta del local del partido Fuerza Popular en el distrito limeño de Surco que fue allanado por la Fiscalía de Lavado de Activos.

"Hay que tener un poco de cuidado. No puede ser juez y parte y tiene que tener muy presente para conservar la imparcialidad. Ella es presidenta de la comisión y espero que renuncie", declaró al Canal N de televisión la parlamentaria Gloria Montenegro, del partido Alianza Para el Progreso.

El congresista Yonhy Lescano, del partido Acción Popular, también consideró que la presencia de Bartra en el local de Fuerza Popular fue "absolutamente impertinente" porque, según dijo, "desvirtúa totalmente su función como presidenta de la Comisión Lava Jato".

A su turno, el izquierdista Marco Arana pidió a Bartra "objetividad" y dijo que "un presidente no puede inclinar la balanza en ninguna dirección".

"Si hoy día a concurrido a una diligencia fiscal, eso, sin duda, claramente, empaña su labor dentro de la presidencia de la comisión y, si así ha ocurrido, habría que reorganizar la comisión", remarcó.

Tras conocer estas opiniones, Bartra aseguró a los periodistas que no acudió al local de Fuerza Popular tras enterarse de la diligencia de la fiscalía, sino que ya estaba en el lugar cuando se produjo la intervención.

"Nosotros no sabíamos del allanamiento, no sé quiénes sabían, pero nosotros no. Al tomar conocimiento de la diligencia me retiré inmediatamente", dijo.

La legisladora consideró, además, que los congresistas tienen el derecho de presentar sus planteamientos ante la comisión que preside, pero descartó que vaya a renunciar a ese cargo.

La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos de Perú intervino hoy los locales de Fuerza Popular en el centro histórico de Lima y en Surco, tras recibir una autorización del juez Richard Concepción Carhuancho.

El allanamiento se hizo como parte de la investigación fiscal a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por la financiación de sus campañas electorales, en las que supuestamente recibió aportes de la empresa brasileña Odebrecht, algo que ella niega.