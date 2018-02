Piden a Trump, OEA y ONU desconocer sucesión en Cuba si no hay elección libre

La Comisión del condado Miami-Dade pidió hoy al Gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas que no reconozcan un posible traspaso del poder en Cuba si no es fruto de elecciones libres.

La petición está contenida en una resolución promovida por el comisionado (concejal) José "Pepe" Díaz con ocasión del homenaje que la Comisión de Miami-Dade rindió hoy a la opositora cubana Rosa María Payá, por su trabajo como fundadora y coordinadora de la campaña Cuba Decide.

Esa campaña está dirigida a movilizar al pueblo cubano para organizar un plebiscito vinculante en el que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre el sistema político que quieren, según informó a Efe un funcionario de la Comisión de Miami-Dade.

En la resolución, aprobada por unanimidad, la Comisión hace suyo el llamado de Rosa María Payá para que el gobierno de Estados Unidos, la ONU y la OEA "no reconozcan ninguna sucesión de poder en Cuba sin elecciones libres y multipartidistas que restauren la autodeterminación del pueblo cubano".

El presidente cubano, Raúl Castro, anunció hace tiempo su intención de dejar la Presidencia y se espera que su sucesor sea elegido en una votación sin candidatos de la oposición en la boleta electoral.

"El pueblo cubano merece el derecho a decidir su propio futuro en elecciones libres, abiertas y multipartidistas, no con un voto simulado orquestado por el régimen comunista", expresó el comisionado Díaz.

Payá, hija del disidente Oswaldo Payá, fallecido en un accidente de automóvil que su familia cree que fue provocado por agentes del castrismo en 2012, dijo hoy que los cubanos "necesitan" que la comunidad internacional les apoye para impedir una "sucesión dinástica" en Cuba.

