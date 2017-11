635x357 Piden respuestas ante denuncias de abuso en kínder de China. YI-LING LIU y SAM McNEIL (Associated Press)

Decenas de padres de familia molestos se reunieron el viernes afuera de un kínder en Beijing _el cual es dirigido por una compañía estadounidense_ para exigir respuestas después de que se informara que supuestamente unos niños habían sido acosados sexualmente, abusados y tenían en el cuerpo lo que parecían ser marcas de agujas.

Las acusaciones, que se produjeron semanas después de unos reportes sobre abuso en una guardería de Shanghái, provocaron el enojo de los padres en toda la nación y una respuesta rápida por parte del gobierno. El Consejo de Estado y el Gabinete de China ordenaron el viernes inspecciones a nivel nacional en los jardines de niños para revisar la conducta de los maestros. Las autoridades citaron “incidentes recientes en muchos lugares”.

Después de enfocar su atención en la comida y en la seguridad de fármacos por años, los padres dijeron que ahora se preocupan por las posibles fallas en la supervisión de sus hijos en la industria privada prescolar.

El escándalo más reciente en Beijing se originó cuando la revista de noticias Caixin y otros medios de comunicación locales citaron a algunos padres de familia que decían que sus hijos eran acosados, obligados a desnudarse como castigo, que tenían marcas inexplicables en el cuerpo que parecían ser de agujas y que los forzaban a tomar unas pastillas blancas que no han sido identificadas. Por el momento, las quejas no pudieron ser verificadas.

Un grupo de padres exigieron respuestas ante lo ocurrido afuera de la puerta de la escuela Xintiandi el viernes, mientras que otros llevaron a sus hijos a través de los periodistas y de los agentes de seguridad hacia las puertas de la institución.

“Necesitamos una aclaración. Como padres tenemos el derecho a cuestionar a la escuela ¿O no?”, dijo un padre que solo proporcionó su apellido, Wang.

Otro hombre que se identificó por su apellido, Li, dijo que “si no hay ninguna explicación, ya no traeré a mi hijo aquí. Vendré todos los días hasta que me den una respuesta”.