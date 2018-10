Piñera confirma proyecto de ley para aumentar penas por ataques a carabineros

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recalcó hoy que presentará un proyecto de ley para aumentar la gravedad de las penas y condenas por ataques a carabineros, tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que un agente es agredido por un grupo de alumnos en un instituto de secundaria.

"Quiero anunciar que vamos a enviar un proyecto de ley haciendo más graves las penas y las condenas contra aquellos que atenten contra la seguridad o la vida de nuestros carabineros", aseguró el mandatario en Bruselas, donde se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, ya señaló que se van a enviar unas modificaciones a la actual ley que sanciona los atentados a carabineros "con el fin de hacer más severas las penas y responsabilidades para cualquier ciudadano que no solo agreda a carabineros, sino que también no lo respete y no le dé cumplimiento a las autoridades y a las órdenes que emanan de nuestros policías".

Piñera explicó que el cambio legal se debe a que los carabineros "merecen una mejor protección" y a que un policía "mejor protegido y más respetado es capaz de proteger mejor nuestra seguridad y nuestras vidas".

Afirmó que, en su opinión, "muchos" en Chile han perdido "el respeto" a los carabineros, a los profesores y a los padres, pero su Gobierno lo va a "restablecer".

"Por eso, quiero pedirles a todos mis compatriotas que no nos confundamos, que nos pongamos del lado de los estudiantes que quieren estudiar y no de los delincuentes que quieren destruir", comentó.

También subrayó que el Ejecutivo pondrá "más urgencia" al proyecto de ley Aula Segura "porque los estudiantes, los profesores, los padres y apoderados, la comunidad escolar, tiene derecho a poder estudiar, tiene derecho a poder estudiar en paz".

Resaltó que Chile buscará a los responsables del ataque contra el carabinero Raúl Quintanilla y los llevará ante la Justicia "para que sean condenados y cumplan las penas que se merecen".

En ese sentido, instó a diferenciar entre los alumnos y los "delincuentes disfrazados de estudiantes que no trepidan ante nada ni ante nadie".

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, publicó en su cuenta de Twitter un video registrado la semana pasada al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), un colegio público de educación secundaria de Santiago.

Las imágenes muestran a un grupo de cinco estudiantes pegando patadas en el cuerpo y la cabeza de un agente antidisturbios de Carabineros (Policía militarizada) que está tendido en el suelo y que, debido a los golpes, pierde el casco.

Otro video muestra los instantes previos a esa agresión en el patio del recinto. Los estudiantes golpean y lanzan sillas a dos carabineros, uno de los cuales está tratando de detener a un joven vestido con un overol blanco.