Piñera descarta postularse a una tercera presidencia de Chile

El presidente chileno, Sebastián Piñera, quien actualmente lleva adelante su segunda gestión gubernamental, aseveró este domingo que no buscará un tercer mandato.

El millonario empresario se convirtió en 2010 en el primer candidato conservador en alcanzar la presidencia de Chile (2010-2014) tras 20 años de dominio de la izquierda. El año pasado asumió su segunda gestión presidencial, que culminará en 2022.

"Yo voy a haber sido presidente de Chile ocho años, creo que es suficiente (...) Son muy pocos los presidentes que han sido dos veces, y tres veces no ha habido ninguno", dijo Piñera, de 69 años, durante una entrevista con el canal 13.

En los últimos 13 años, la presidencia de Chile se ha alternado entre dos figuras: Piñera y la socialista Michelle Bachelet, también mandataria en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018). La actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos anunció días atrás que tampoco se postularía a un tercer mandato.

"En esto comprendo tanto a Michelle Bachelet cuando dice 'enough is enough' ('es suficiente'). Le creo", aseveró Piñera.

En Chile, los presidentes no pueden gobernar en periodos consecutivos.

El mandatario chileno, quien participó esta semana de la cumbre climática en la ONU y se apresta a albergar en Chile en diciembre la COP25, reafirmó durante la entrevista su intención de adelantar la meta de descarbonización que fijó para 2040, pero declinó dar una nueva fecha.

El 40% de la actual matriz energética chilena se abastece con termoeléctricas a carbón. Piñera espera reemplazarlo con energía limpia y renovable.

"El tema del cambio climático es un tema urgente y Chile es un país muy vulnerable. Por lo tanto, tenemos que tomar acción", cerró.

