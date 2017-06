635x357 Pocos estadounidenses apoyan la salida del Acuerdo de París. MICHAEL BIESECKER and EMILY SWANSON (Associated Press)

Menos de un tercio de los estadounidenses respalda la decisión de su presidente, Donald Trump, de sacar al país del Acuerdo de París sobre cambio climático, según un nuevo sondeo. Solo el 18% de los encuestados se mostró de acuerdo con las afirmaciones de Trump de que salir del acuerdo internacional sobre reducir las emisiones de dióxido de carbono vaya a ayudar a la economía estadounidense.

La encuesta realizada este mes por el Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research determinó que una pequeña mayoría _el 52%_ teme que retirarse perjudique a la economía del país. El 27% dijo que no tendría ningún efecto.

Sin embargo, al profundizar en el tema se encuentra una clara división por partido en la cuestión del calentamiento global y los republicanos son más propensos a compartir la opinión del presidente.

El 78% de los demócratas cree que retirarse del Acuerdo de París perjudicará a la economía de Estados Unidos. Entre los republicanos, sólo el 24% es de esa opinión, el 40% cree que no tendrá efecto y el 34% cree que ayudará.

Donald Nolan es un empresario de Nueva Jersey que ha pasado años viviendo y viajando por el extranjero. Le preocupa que Trump esté socavando la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero. Nolan, que es votante independiente, dijo oponerse con rotundidad a abandonar el pacto.

“Donde yo vivo, estamos a 10 metros (36 pies) sobre el nivel del mar. Si los polos se derrite, aquí no habrá ninguna tierra firme”, dijo Nolan, de 60 años. “Si sales de algo de lo que forma parte prácticamente cualquier otro país del mundo, entonces no se te ve como a un líder. Cuando yo vivía en el extranjero, siempre se veía a Estados Unidos como el primero. Pero creo que nuestra posición está empeorando”.

En total, el 44% de los estadounidenses está muy preocupado y el 26% está algo preocupado por que salir del acuerdo perjudique a la posición internacional de Estados Unidos, una preocupación que también refleja las divisiones por partidos.

Hay más personas que se oponen a retirarse del acuerdo, con un margen del 46% frente al 29% de personas a favor. Los demócratas son mucho más propensos a negarse a la salida del acuerdo global, con un 69% frente al 16% que apoya la decisión. Por contra, los republicanos son más propensos a respaldar la retirada ordenada por Trump, un 51% frente al 20% que se opone.

Los independientes no mostraron una tendencia tan clara. El 25% apoya la salida, el 36% se opone y el 37% no tiene una opinión firme en un sentido o en otro.

En un plano más general, el 43% de los encuestados dijeron estar muy o extremadamente preocupados por que la salida estadounidense pudiera perjudicar los esfuerzos globales contra el cambio climático, mientras que el 25% tenía una preocupación moderada. El 72% de los demócratas, pero apenas el 13% de los republicanos, está muy preocupado por este aspecto.

Por otro lado, el 64% de los estadounidenses tiene una mala opinión, y apenas el 34% da su visto bueno, a la gestión de Trump en el tema del cambio climático, señaló la encuesta. Ese dato es similar a su índice de popularidad, aunque hay otros campos en los que tiene mejores resultados. Por ejemplo, el 43% aprueba su gestión de la economía y el 47% aprueba su gestión de la amenaza del terrorismo.

La encuesta señala que dos tercios de los estadounidenses creen que el cambio climático está ocurriendo, mientras que solo uno de cada 10 cree que no. El cuarto restante no está seguro.

Siete de cada diez encuestados _incluido algunos que no estaban seguros de si el cambio climático está ocurriendo_ creen que es un problema que el gobierno estadounidense debería trabajar para gestionar.

Más de la mitad _el 53%_ dijo que el cambio climático era un tema muy o extremadamente importante para ellos. Las mujeres eran más propensas que los hombres a describir el cambio climático como un problema importante, el 59% frente al 47%.

Bonnie Sumner, una votante independiente que vive en Colorado desde hace nueve años, es una de las que dijo que hacer algo para combatir el cambio climático es importante. Ella dijo que su localidad en las Montañas Rocosas aún se está recuperando de los efectos de un devastador incendio forestal.

“Definitivamente hace más calor que antes”, dijo Summer, de 72 años. “Intento mantenerme al día en la ciencia, no en gente que tiene dinero en juego al no querer que las cosas cambien”.

El sondeo indica que el 35% de los estadounidenses tiene mucha confianza en la comunidad científica, el 51% tiene algo de confianza y el 11% apenas ninguna. También aquí hay una clara diferencia por colores políticos: el 53% de los demócratas dice tener mucha confianza en los científicos, frente al 22% de los republicanos y el 19% de los independientes.

Sumner dijo que Trump se precipita al ignorar las pruebas de cambio climático reunidas por los científicos del clima.

“Su posición, como en muchas otras cosas, es ‘Yo sé lo que es mejor, yo sé más que nadie y esto es un bulo y esto son noticias falsas’”, dijo. “Me da miedo por nosotros, mis hijos y mis nietos. Sólo tenemos una Tierra, tenemos que trabajar juntos”.