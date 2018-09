Polémica por fallo luso que habla de "seducción mutua" en caso de violación

Una sentencia del Tribunal de Relación de Oporto generó gran polémica en Portugal después de que suspendiese la pena de prisión a dos hombres que violaron a una mujer cuando estaba inconsciente "en una noche con mucha bebida alcohólica y ambiente de seducción mutua".

El fallo judicial, que data de junio pero que fue recogido hoy por varios medios lusos, descarta que la víctima sufriese daños físicos graves durante los abusos perpetrados en el baño de una discoteca de Vila Nova de Gaia, en el norte de Portugal.

"La culpa de los acusados se sitúa en la medianía, al final de una noche con mucha bebida alcohólica, ambiente de seducción mutua, no premeditación, en la práctica de los hechos. La ilegalidad no es elevada. No hay daños físicos (o son diminutos) ni violencia", señala la sentencia.

El caso se produjo en noviembre de 2016, cuando dos trabajadores de una discoteca abusaron de una joven de 26 años que se encontraba inconsciente tras ingerir alcohol.

Los dos hombres fueron condenados en febrero por el Tribunal de Gaia a cuatro años y medio de prisión pero con pena suspensa, decisión que fue recurrida por la Fiscalía.

No obstante, el Tribunal de Relación de Oporto confirmó la suspensión de la pena en una nueva sentencia en junio.

El caso ha generado gran polémica en Portugal y varias asociaciones feministas convocaron para el próximo miércoles una concentración en Oporto "contra la cultura de la violación".

Hace un año, otra sentencia del Tribunal de Relación de Oporto también causó controversia en el país, al justificar la agresión sufrida por una mujer porque había cometido adulterio.

El fallo recurría a la Biblia y a un código civil de 1886 para justificar las agresiones sufridas por una mujer adúltera a manos de su exmarido y su antiguo amante.